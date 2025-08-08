Wrócili z nagrodami, choć pech ich gonił przez pól świata

Zjeździli cały świat, ale to na tym azjatyckim tournée mieli najwięcej przygód! Dyrygentkę ugryzła małpa, chórzyści zaniemówili, nie obyło się też bez "zemsty Faraona"... choć nie byli w Egipcie, a w Japonii i na Bali.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Mowa o Chórze Politechniki Morskiej w Szczecinie. Zespół wrócił do Szczecina i powoli wraca też do siebie - mówi prof. Sylwia Fabiańczyk-Makuch, dyrygentka chóru, która rozpoczęła serię przygód. Zanim dotarła do studia Radia Szczecin, odwiedziła szpital, gdzie przyjęła pierwszą dawkę szczepionki przeciwko wściekliźnie.To wszystko przez małpkę w małpim lesie, która ugryzła dyrygentkę. - Trzymałam orzeszki, a ona mi pokazała tak paluszkiem na moje przedramię, jakby mówiąc, że tu i tu cię ugryzę. I dosłownie kilka sekund później byłam ugryziona przez małpkę, a teraz co tydzień będę szczepić się na wściekliznę - relacjonuje.Następnie klimatyzacja pozbawiła głosu część zespołu. - Mnóstwo osób się pochorowało, zaniemówili na jakiś czas - opowiada dyrygentka.Potem przyszła pora na zatrucia... - Weszłam do pokoju i kichnęłam. Nie wiem, czy ja powinnam o tym mówić, ale wydarzyła się proza życia. Zamiast kichnąć, no niestety... zwymiotowałam. Potem już było tylko gorzej. Zaczęliśmy chorować dosłownie lawinowo... - wspomina Fabiańczyk-Makuch.Mimo tych przeciwności - w okrojonym składzie - szczecinianie i tak zgarnęli dwa pierwsze miejsca w konkursie na Bali.Chórzyści reprezentowali nasz region i kraj podczas Międzynarodowych Targów Expo w japońskiej Osace, a potem szczecinianie wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym na Bali. Tam konkurowali z 80 innymi zespołami i zdobyli dwa pierwsze miejsca w dwóch kategoriach - mix oraz pop.