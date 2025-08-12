Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Żagle 2025". Zmiany w organizacji ruchu

Region Adam Wosik

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
To ważna informacja dla kierowców, którzy regularnie korzystają z ulic zlokalizowanych wokół szczecińskich Wałów Chrobrego i szczecińskiej Łasztowni:
Żagle 2025 - sporo zmian w komunikacji miejskiej

"Żagle 2025" - sporo zmian w komunikacji miejskiej

Już od północy częściowo wyłączone z ruchu zostaną ulice Wendy i Zbożowa, a część dróg objęta zostanie całkowitym zakazem poruszania się kierowców - zapowiada Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

- Całkowicie zamknięta zostanie ulica Komandorska, ulica Małopolska na odcinku od ulicy Jarowita do ulicy Komandorskiej. Następnie ulica Wały Chrobrego, ulica Wawelska na odcinku od ulicy Wały Chrobrego do ulicy Jarowita, a także całkowicie zamknięta zostanie ulica Admiralska - wyliczał.

Zmiany w poruszaniu się kierowców spowodowane są organizacją imprezy pod nazwą "Żagle 2025".

Zmiany w organizacji ruchu

Zmian w organizacji ruchu należy spodziewać się w terminie od 13 do 19 sierpnia. Wprowadzanie zmian zostało podzielone na trzy etapy.

Etap 1
Etap związany z przygotowaniami do wydarzenia Żagle 2025 wprowadzony zostanie 13 sierpnia 2025 od godziny 0:01 do 14 sierpnia 2025 godz. 00:01

W ramach etapu:
wyłączona z ruchu zostanie ulica Wendy/Nad Duńczycą i ul. Zbożowa od skrzyżowania z ul. Spichrzową,
całkowicie zamknięta zostanie ul. Komandorska,
całkowicie zamknięta zostanie ul. Małopolska na odcinku od ul. Jarowita do ul. Komandoskiej
całkowicie zamknięta zostanie ul. Wały Chrobrego
całkowicie zamknięta zostanie ul. Wawelska na odcinku od ul. Wały Chrobrego do ul. Jarowita
całkowicie zamknięta zostanie ul. Admiralska

Etap 2
Etap na czas trwania wydarzenia Żagle 2025 wprowadzony zostanie dnia 14 sierpnia 2025 o godzinie 00:01 do 18 sierpnia 2025 godz. 5.00

W ramach etapu:
wyłączona z ruchu zostanie ulica Wendy i Zbożowa,
całkowicie zamknięta zostanie ul. Spichrzowa,
całkowicie zamknięta zostanie ul. Władysława IV do skrzyżowania z ul. Św. Floriana,
całkowicie zamknięta zostanie ul. Celna,
całkowicie zamknięta zostanie ul. Komandorska,
całkowicie zamknięta zostanie ul. Małopolska od ul. Jarowita do ul. Komandorskiej,
całkowicie zamknięta zostanie ul. Wały Chrobrego,
całkowicie zamknięta zostanie ul. Wawelska od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego,
całkowicie zamknięta zostanie ul. Admiralska,
całkowicie zamknięta zostanie ul. Zygmunta Starego na odcinku od ul. Wały Chrobrego do ul. Jarowita, na odcinku od ul. Jarowita do ul. Henryka Pobożnego ruch zostanie ograniczony, możliwy będzie jedynie ruch pojazdów z przepustkami. Na pozostałym odcinku, tj. od ul. Starzyńskiego do ul. Henryka Pobożnego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy,
całkowicie zamknięta zostanie ul. Szczerbcowa na odcinku od ul. Wały Chrobrego do ul. Jarowita, na odcinku od ul. Jarowita do ul. Henryka Pobożnego ruch zostanie ograniczony. Możliwy będzie jedynie ruch pojazdów z przepustkami. Na pozostałym odcinku, tj. od ul. Henryka Pobożnego do ul. Starzyńskiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy,
całkowicie zamknięta zostanie ul. Jarowita na odcinku od ul. Zygmunta Starego do ul. Szczerbcowej, na pozostałym odcinku ruch zostanie ograniczony. Możliwy będzie jedynie ruch pojazdów z przepustkami,
całkowicie zamknięta zostanie ul. Henryka Pobożnego na odcinku od ul. Zygmunta Starego do ul. Szczerbcowej. Na odcinku od ul. Wawelskiej do ul. Szczerbcowej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy,
całkowicie zamknięta zostanie ul. Jana z Kolna na odcinku od łącznicy wjazdowej Trasy Zamkowej od strony mostu Długiego do skrzyżowania z ul. Kapitańską,
całkowicie zamknięta zostanie ul. Storrady,
całkowicie zamknięta zostanie łącznica wjazdowa i zjazdowa Trasy Zamkowej w kierunku ul. Dubois,
wyznaczenie postoju taxi na ul. Zygmunta Starego na odcinku od ul. Starzyńskiego do ul. Matejki.
wyłączone z użytku zostaną oba przystanki autobusowe w rejonie ul. Admiralskiej.

Etap 3
Etap związany ze sprzątaniem wprowadzony zostanie 18 sierpnia 2025 od godziny 5:00 do 19 sierpnia 2025 godz. 05:00

W ramach etapu:

wyłączona z ruchu zostanie ulica Wendy/Nad Duńczycą i ul. Zbożowa od skrzyżowania z ul. Spichrzową,
całkowicie zamknięta zostanie ul. Komandorska,
całkowicie zamknięta zostanie ul. Małopolska na odcinku od ul. Jarowita do ul. Komandoskiej
całkowicie zamknięta zostanie ul. Wały Chrobrego
całkowicie zamknięta zostanie ul. Wawelska na odcinku od ul. Wały Chrobrego do ul. Jarowita
całkowicie zamknięta zostanie ul. Admiralska
całkowicie zamknięta zostanie ul. Henryka Pobożnego na odcinku od ul. Zygmunta Starego do Ul. Szczerbcowej

Powrót do stałej organizacji ruchu planowany jest we wtorek 19 sierpnia o godzinie 5.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
