Radio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

‎Upały w pracy. "Temperatura potrafi osiągnąć nawet 50 stopni" [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Upały dają się we znaki także osobom pracującym w nieklimatyzowanych pomieszczeniach. Zdaje sobie z tego sprawę pani Natalia, która jest właścicielką dwóch budek z kebabami.
- Zamknęłam je z troski o swoich pracowników. Wieczorem zdecyduję, czy utrzymać zamknięcie również na jutro - mówi pani Natalia. - Podjęliśmy taką decyzję właśnie ze względu na bardzo wysoką temperaturę na zewnątrz, co wiąże się z tym, że u nas na kuchni po prostu jest jeszcze cieplej. Temperatura w kebsie potrafi osiągać nawet 50 stopni, co uniemożliwia pracę naszym pracownikom.

- Przy panujących upałach w sposób szczególny staram się zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy - dodaje pani Natalia. - Na początku wakacji zamontowaliśmy kilka wiatraków, a nasi pracownicy mają stały dostęp do wody, do lodu, a także w takie cieplejsze dni przygotowujemy również dla nich lemoniadę, aby mogli się trochę schłodzić.

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że w przypadku wysokich temperatur pracodawca może wprowadzić dodatkowe przerwy w pracy lub skrócić czas jej trwania. Powinien również poinformować pracowników o zasadach postępowania w czasie upałów i być otwarty na zgłaszane problemy związane z wysoką temperaturą.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Antoniego Stefańskiego z programu "Tematy i Muzyka".

Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

