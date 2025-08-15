Przysmaki, nie tylko z Polski, na szczecińskich Żaglach [ZDJĘCIA]

Frytki, kukurydza, ale i lody czy przysmaki z grilla. Odwiedzając szczecińskie "Żagle" nie będziemy głodni.





- A co się cieszy największą popularnością?

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Zarówno po prawej, jak i po lewej stronie Odry znajdziemy liczne strefy gastronomiczne. Julia Nowicka sprawdziła, jakie dania najchętniej wybierają mieszkańcy.- Mamy zapiekanki, mamy nachosy, mamy slushy - mówi właściciel jednego ze stoisk.- Myślę, że ciepły dzień to na pewno slashy. - Szaszłyczki z grilla, goloneczki, udka z kurczaka i kiełbaski. Jesteśmy tu ze Szczecina i wspieramy region.Co takiego państwo jedli?- Kiełbachę i karkówkę. Pycha. - Jemy langosza. Tradycyjny, bardzo polecam, pierwszy raz w życiu jem. Langosz to węgierska potrawa. Polecamy. Naprawdę pysznie, super - mówią konsumujący dania.Strefa gastronomiczna na szczecińskich "Żaglach" czynna jest w sobotę do godziny 22.