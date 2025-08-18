Były dyrektor Wydziału Kultury wydaje oświadczenie i składa pozew do sądu

Były dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin przerywa milczenie i składa pozew do sądu. Cezary Cichy wydał oświadczenie po usunięciu go ze stanowiska i komentarzu wydanym przez rzecznika prezydenta.

Apel do prezydenta Szczecina po odwołaniu Cichego ze stanowiska podpisali ludzie szczecińskiej kultury.







Cezary Cichy pisze w oświadczeniu, że dotychczas nie komentował sytuacji "mając na względzie 30-letnią historię pracy w Urzędzie Miasta".Zdecydował jednak, że zabierze głos, bo nie może "zaakceptować insynuacji o braku lojalności czy intencjonalnym przerzuceniu odpowiedzialności za nadzór nad instytucjami kultury na prezydenta Szczecina".Dodał, że nie dano mu sposobności odniesienia się do zarzutów postawionych w decyzji o odwołaniu ze stanowiska. "Nie godzę się na taki tryb odwołania, na publiczne oskarżenia, które rzutują na mój dorobek zawodowy i reputację".Cichy dodał też, że nie zabiegał o stanowisko dyrektora Wydziału Kultury w szczecińskim magistracie, zgodził się je przyjąć m.in. po rozmowach z dyrektorami instytucji kultury i przedstawicielami środowisk twórczych.