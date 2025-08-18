Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Były dyrektor Wydziału Kultury wydaje oświadczenie i składa pozew do sądu

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Były dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin przerywa milczenie i składa pozew do sądu. Cezary Cichy wydał oświadczenie po usunięciu go ze stanowiska i komentarzu wydanym przez rzecznika prezydenta.
RSnW: artyści o odwołaniu dyrektora Wydziału Kultury UM

RSnW: artyści o odwołaniu dyrektora Wydziału Kultury UM

RSnW: Czy w szczecińskim magistracie jest problem z Wydziałem Kultury?
Zmiany w wydziale kultury UM
Cezary Cichy pisze w oświadczeniu, że dotychczas nie komentował sytuacji "mając na względzie 30-letnią historię pracy w Urzędzie Miasta".

Zdecydował jednak, że zabierze głos, bo nie może "zaakceptować insynuacji o braku lojalności czy intencjonalnym przerzuceniu odpowiedzialności za nadzór nad instytucjami kultury na prezydenta Szczecina".

Dodał, że nie dano mu sposobności odniesienia się do zarzutów postawionych w decyzji o odwołaniu ze stanowiska. "Nie godzę się na taki tryb odwołania, na publiczne oskarżenia, które rzutują na mój dorobek zawodowy i reputację".

Cichy dodał też, że nie zabiegał o stanowisko dyrektora Wydziału Kultury w szczecińskim magistracie, zgodził się je przyjąć m.in. po rozmowach z dyrektorami instytucji kultury i przedstawicielami środowisk twórczych.

Apel do prezydenta Szczecina po odwołaniu Cichego ze stanowiska podpisali ludzie szczecińskiej kultury.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Relacja Elżbiety Bieleckiej (Radio Szczecin)
Oświadczenie b. dyrektora Wydziału Kultury UMS

Dodaj komentarz 1 komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?
    (od 14 sierpnia oglądane 8677 razy)
  2. Odcinkowe pomiary prędkości na zachodniopomorskich drogach
    (od 14 sierpnia oglądane 8657 razy)
  3. Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
    (od 13 sierpnia oglądane 8655 razy)
  4. Sprzeczka zakończona śmiercią. Ofiara została ugodzona nożem
    (od przedwczoraj oglądane 5358 razy)
  5. W Urzędzie Miasta znaleziono ludzkie szczątki [ZDJĘCIA]
    (od 12 sierpnia oglądane 5300 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Wysoka kara dla drogowego pirata [WIDEO]
Z zakazem uciekał przed policją. Najpierw motocyklem, później pieszo [WIDEO]
Łasztownia bawi się przy dźwiękach szant [ZDJĘCIA]
Z wiatrem i pod wiatr. Ścigali się o Puchar Prezydenta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Śpiewają, żeglując i żeglują, śpiewając... Wikingowie w MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rycerskie potyczki o serca ukochanych niewiast [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty