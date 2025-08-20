Święto golfa na polach w Binowie. W czwartek rusza turniej [ZDJĘCIA]

Jerzy Dudek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rusza rekordowa, 26. edycja finału światowych zawodów w golfa dla amatorów.

Rekordowa przez frekwencję, bo na polach golfowych w Binowie i Modrym Lesie w Choszcznie rywalizować będzie 232 amatorów-golfistów.



W trzydniowym turnieju biorą udział m.in. przedstawiciele biznesu, ale też byli sportowcy.



- Zawsze są emocje, najgorszy jest ten moment wyczekiwania - mówi Jerzy Dudek, były piłkarz: - Bardzo dużo piłkarzy zaczyna grać w golfa, co mnie bardzo cieszy. Dzisiaj już gra Wojtek Szczęsny, gra Robert Lewandowski, gra Bednarek. Myślę, że z 11 byśmy uzbierali, żeby zagrać wspólnie piłkę nożną, ale też i w golfa... Mam więc nadzieję, że w przyszłości do tego turnieju celebrytów dołączą.



- Stawka jest wysoka. Tytuł najlepszego golfisty w swojej grupie handicapowej automatycznie powoduje, że dana osoba kwalifikuje się do reprezentacji Polski na światowy finał, który w tym roku rozegrany zostanie na wyspie Jeju w Korei Południowej - dodaje Sławomir Piński, dyrektor turnieju.



Start pierwszej rundy w czwartek o godz. 8.30 na polach w Binowie i Modrym Lesie. W piątek - w ramach imprezy - na cele charytatywne licytowana będzie koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem.



Autorka edycji: Joanna Chajdas