Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Święto golfa na polach w Binowie. W czwartek rusza turniej [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Jerzy Dudek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Jerzy Dudek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Rusza rekordowa, 26. edycja finału światowych zawodów w golfa dla amatorów.
Rekordowa przez frekwencję, bo na polach golfowych w Binowie i Modrym Lesie w Choszcznie rywalizować będzie 232 amatorów-golfistów.

W trzydniowym turnieju biorą udział m.in. przedstawiciele biznesu, ale też byli sportowcy.

- Zawsze są emocje, najgorszy jest ten moment wyczekiwania - mówi Jerzy Dudek, były piłkarz: - Bardzo dużo piłkarzy zaczyna grać w golfa, co mnie bardzo cieszy. Dzisiaj już gra Wojtek Szczęsny, gra Robert Lewandowski, gra Bednarek. Myślę, że z 11 byśmy uzbierali, żeby zagrać wspólnie piłkę nożną, ale też i w golfa... Mam więc nadzieję, że w przyszłości do tego turnieju celebrytów dołączą.

- Stawka jest wysoka. Tytuł najlepszego golfisty w swojej grupie handicapowej automatycznie powoduje, że dana osoba kwalifikuje się do reprezentacji Polski na światowy finał, który w tym roku rozegrany zostanie na wyspie Jeju w Korei Południowej - dodaje Sławomir Piński, dyrektor turnieju.

Start pierwszej rundy w czwartek o godz. 8.30 na polach w Binowie i Modrym Lesie. W piątek - w ramach imprezy - na cele charytatywne licytowana będzie koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego.
Relacja Krzysztofa Cichockiego z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Odcinkowe pomiary prędkości na zachodniopomorskich drogach
    (od 14 sierpnia oglądane 9494 razy)
  2. Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?
    (od 14 sierpnia oglądane 9189 razy)
  3. Tragiczny wypadek w Zakładach Chemicznych Police
    (od dzisiaj oglądane 6696 razy)
  4. Sprzeczka zakończona śmiercią. Ofiara została ugodzona nożem
    (od 16 sierpnia oglądane 5595 razy)
  5. 10-kilometrowy korek na A6
    (od przedwczoraj oglądane 5317 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Prawie cały sezon bez czerwonej flagi. Monitorowanie kąpieliska w Dąbiu dało efekt [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czy tramwaje będą kursować częściej? Jest taka możliwość [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowa strefa sportu na Pogodnie. Skwer Romana Kużaka oficjalnie otwarty [WIDEO, ZDJĘCIA]
W rocznicę szczecińskiego Sierpnia'80. Wystawa na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
CBŚP skonfiskowało narkotyki warte ponad miliard złotych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wysoka kara dla drogowego pirata [WIDEO]

Najnowsze podcasty