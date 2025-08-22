Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Nadmorskie lody z automatów pod lupą sanepidu

Region Anna Pałamar

Fot. pixabay.com / stevepb (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / stevepb (CC0 domena publiczna)
Służby w Zachodniopomorskiem przez całe lato prowadzą kontrole w popularnych miejscowościach turystycznych. Tym razem przebadano 85 próbek lodów z 17 partii.
W porównaniu do lipca widać poprawę, ale pewne nieprawidłowości nadal występują - mówi Małgorzata Kapłan z wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Szczecinie.

- Dobra wiadomość jest taka, że nie stwierdzono obecności bakterii, takich jak salmonella. Niestety 23 procent próbek zostało zakwestionowanych z powodu podwyższonego poziomu bakterii enterobacteriaceae. To mikroorganizmy wskaźnikowe, które świadczą o niewłaściwej higienie urządzeń lub błędach w procesie produkcji - mówi Kapłan.

Najwięcej nieprawidłowości wykryto w powiatach koszalińskim, kołobrzeskim i świdwińskim.

Edycja tekstu: Michał Król
