Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Jest projekt ustawy w sprawie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Region Polska Agencja Prasowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Park Doliny Dolnej Odry ma zostać utworzony 1 stycznia 2026 r., a limit wydatków budżetu państwa w pierwszym roku jego działalności ma wynieść ponad 19 mln zł - wynika z projektu ustawy. Na wyznaczonych obszarach parku ma być dozwolone wędkarstwo oraz rybactwo i rybołówstwo kulturowe.
W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano przygotowane przez resort klimatu projekt ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry oraz projekt rozporządzenia, które ma określić granice i otuliny nowego parku. Obecne przepisy dot. tworzenia nowych parków narodowych wymagają odrębnej ustawy, a określenie granic i otulin - rozporządzenia.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, siedziba nowego parku ma być w Gryfinie. Tworzy się go w celu m.in. zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych oraz przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody.

Projektowany Park Narodowy Doliny Dolnej Odry ma objąć obszar o powierzchni 3 tys. 856,30 ha w województwie zachodniopomorskim. Na tym obszarze ma być możliwe prowadzenie wędkarstwa, tj. amatorskiego połowu ryb oraz rybactwa i rybołówstwa kulturowego rozumianego jako połów np. ryb sposobem tradycyjnym dla danego regionu. Wędkarstwo ma być możliwe na zasadach określonych w planie ochrony, zadaniach ochronnych lub w zarządzeniu dyrektora parku narodowego.

Do rybactwa i rybołówstwa kulturowego będzie miał zastosowanie przepis przewidujący, że w planie ochrony parku narodowego, a do czasu jego sporządzenia – w zadaniach ochronnych ustala się miejsca, które mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. Katalog elementów planu ochrony parku ma zostać uzupełniony o wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów rybactwa i rybołówstwa kulturowego.

Do nowego parku będą miały zastosowanie wszystkie przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące parków narodowych wyznaczające ich zadania, w tym prowadzenie działań ochronnych, udostępnianie obszaru parku oraz prowadzenie edukacji przyrodniczej.
MKiŚ zakłada też, że podział rezerwy budżetu państwa ma również objąć gminy, w granicach których tworzy się projektowany park, co wynika z faktu, że przepis ten dotyczy parków narodowych rozszerzanych i tworzonych w 2025 r., a Park Narodowy Doliny Dolnej Odry zostanie utworzony z dniem 1 stycznia 2026 r. Limit wydatków budżetu państwa związany z projektowanym parkiem w latach 2026-2035 wynosi 167 mln zł, z czego w 2026 r. ma to być ponad 19 mln zł, a w 2027 r. - 16,6 mln zł.

Przekazano, że granice parku zostały uzgodnione z radą miasta Szczecin, radą gminy Widuchowa, Kołbaskowo, radą powiatu polickiego, gryfińskiego oraz z sejmikiem województwa zachodniopomorskiego.

Granice nowego parku mają być wyznaczone tak, by zapewnić ochronę zasobów przyrodniczych, a jednocześnie umożliwić dotychczasowe użytkowanie obszaru. „Oba ramiona rzeki Odry: Odra Zachodnia i Odra Wschodnia nie zostaną włączone do Parku i jego otuliny. W obszar projektowanego Parku zostaną włączone trzy wyspy wychodzące poza główny teren Międzyodrza – wyspa Łęgi Kurowskie położona między Odrą Zachodnią a Kanałem Kurowskim, oraz kompleks dwóch wysp położonych między Odrą Wschodnią a Kanałem Kurowskim: Klucki Ostrów i Zaklucki Ostrówek. Wyspy Klucki Ostrów i Zaklucki Ostrówek należą administracyjnie do miasta Szczecin” - przekazano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektowanego rozporządzenia.

Otulina - jak wyjaśniono - ma stanowić strefę ochronną graniczącą z projektowanym parkiem i być obszarem zabezpieczającym go przed „zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka”. „Otulina zostanie poprowadzona głównie działkami będącymi międzywałem – pasem terenu leżącym od granicy rzeki do podstawy wału przeciwpowodziowego, po zewnętrznej stronie Międzyodrza. Jeśli nie było wydzielenia takiej działki, tzn. wał razem z międzywałem stanowił jedną działkę, włącza się ją do projektowanego Parku. Otulina zatem nie stanowi spójnego i ciągłego obwodu Międzyodrza, lecz jest w wielu miejscach poprzerywana. Otulina w żadnym miejscu nie wchodzi na tereny, gdzie prowadzona jest jakakolwiek działalność ludzka – poza samym Międzyodrzem” - poinformowało ministerstwo w OSR.

Według wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska park miał powstać jeszcze w tym roku. Pod koniec maja zgodzili się na to radni Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała już w lutym ubiegłego roku w rozmowie z PAP zapowiadał utworzenie nowego parku narodowego. Zauważył wówczas, że byłby to pierwszy park od ok. 20 lat, gdyż ostatni, czyli Park Narodowy „Ujście Warty” założono w 2001 r. Natomiast w lipcu 2024 r. wiceminister informował, że założenia ustawy o powołaniu parku zostaną przygotowane do końca tamtego roku.

Zgodnie z przepisami park narodowy w Polsce tworzony jest w drodze ustawy, a rozporządzeniem Rada Ministrów określa jego granice. Utworzenie lub zmiana granic parku wymaga zgody właściwych organów samorządu terytorialnego.

W Polsce funkcjonują obecnie 23 parki narodowe, które zajmują ok. 1 proc. powierzchni kraju. Pierwszym parkiem, który został utworzony w naszym kraju był Pieniński Park Narodowy. Największym parkiem jest natomiast Biebrzański Park Narodowy.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Tragiczny wypadek w Zakładach Chemicznych Police
    (od 20 sierpnia oglądane 8176 razy)
  2. Zmiany w rozkładzie jazdy PKP. "Rekordowy czas przejazdu" do Warszawy
    (od 20 sierpnia oglądane 6905 razy)
  3. 10-kilometrowy korek na A6
    (od 18 sierpnia oglądane 5803 razy)
  4. Odcinek S3 po modernizacji będzie gotowy we wrześniu
    (od 18 sierpnia oglądane 5178 razy)
  5. Były dyrektor Wydziału Kultury wydaje oświadczenie i składa pozew do sądu
    (od 18 sierpnia oglądane 4030 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
W Kołobrzegu pokazali, że rowerem można jeździć po wodzie [ZDJĘCIA]
Radio Szczecin w Międzyzdrojach. "Nigdy nam się nie nudzi" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Byłych komandosów można spotkać w Dziwnowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ratownicy wodni z całej Europy będą walczyć o medale ME w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany w komunikacji miejskiej na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty