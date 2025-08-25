Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Nowotwór tarczycy nie boli, dlatego tak ważna jest profilaktyka

Region Weronika Łyczywek

źródło: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Na ten nowotwór w ubiegłym roku w naszym regionie zachorowało ponad 200 osób i liczba ta stale wzrasta. Chodzi o raka tarczycy, który wśród kobiet w woj. zachodniopomorskim jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym.
Coraz częściej chorują na niego osoby młode oraz mężczyźni. Rak tarczycy na wczesnym etapie nie daje żadnych oznak, a pozorny dyskomfort w okolicy szyi oraz długotrwała chrypka nie powinny być lekceważone - uważa chirurg Magdalena Janeczek z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologi w Szczecinie.

- To jest rak, który nie boli, nie można go wyczuć, nie daje żadnych objawów i jest traktowany tak trochę po macoszemu. Nie jest badany przez pacjentów profilaktycznie, a powinien być - mówi Janeczek.

Dlatego też lekarze przypominają o profilaktyce, czyli m.in. o badaniu obrazowym tarczycy.

- Jest to badanie łatwe i nieinwazyjne. Jest to badanie ultrasonograficzne, które ocenia nam gruczoł tarczycy i wiemy wtedy, czy są tam zmiany, czy nie i czy te zmiany wymagają dalszej diagnostyki, czyli biopsji - mówi chirurg.

Aby ułatwić pacjentowi jego diagnostykę i wskazać drogę leczenia, Zachodniopomorskie Centrum Onkologiczne przy ulicy Strzałowskiej w Szczecinie w najbliższą sobotę organizuje konsultacje specjalisty chirurga pod hasłem "Sobota z tarczycą".

Rejestracja pod numerem telefonu: 91 42 51 595.

Edycja tekstu: Michał Król
Nie jest najczęstszym nowotworem.

