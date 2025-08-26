Nauczyciele będą protestować

1 września nauczyciele i pracownicy oświaty będą protestować przed Ministerstwem Edukacji Narodowej. Chcą nowelizacji Karty Nauczyciela, podwyżki płac o 10 procent i powiązania wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Jak mówiła w Radiu Szczecin na Wieczór prezes szczecińskiego oddziału ZNP Teresa Mądry - bez podwyżek za kilka lat nie będzie komu uczyć dzieci.- Największa grupa nauczycieli jest w wieku 50+. W momencie, kiedy za 7-8 lat tych nauczycieli zabraknie, nie będzie zamienności pokoleniowej nauczycieli i będzie trzeba naprawdę podwyższyć pensję - mówi Mądry.Akcja protestacyjna nie wpłynie negatywnie na pracę szczecińskich szkół.- Oddelegowanych osób w mieście Szczecinie jest w granicach 80. Większość nauczycieli jest wychowawcami klas, nawet związkowcom nie proponuję, aby jechali, ponieważ uważam, że chcieliby ten dzień spędzić ze swoimi wychowankami - dodaje Mądry.Swoje protesty we wrześniu zapowiada też sekcja oświatowa NSZZ Solidarność.