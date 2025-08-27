Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Pożar w Przecławiu opanowany [ZDJĘCIA]

Region Elżbieta Bielecka, Krzysztof Cichocki

Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Kilkanaście zastępów straży walczyło z pożarem budowanej hali magazynowej w Przecławiu.
Ogień rozprzestrzenił się na dachu - objęte nim było około 1/3 jego powierzchni. Hala ma 3 tys. metrów kwadratowych.

Służby uspokajają mieszkańców Przecławia, pożar hali magazynowej przy ulicy Kasztanowej jest opanowany. W szczytowym momencie z ogniem walczyło 13 zastępów straży pożarnej. Trwa dogaszanie. Służby sprawdzają konstrukcję budynku.

Akcji strażaków przyglądali się okoliczni mieszkańcy.

- Cały dach tej fabryki z lewej strony. Ktoś tam coś podpalił. Nie wiem co, ale paliło się mocno. Dym był na cały Przecław, czarny i gęsty - mówią mieszkańcy.

- Jest już po działaniach gaśniczych. Nie ma już dymu, nie ma żadnego zagrożenia. Nie ma ani ofiar, ani poszkodowanych. Straż pożarna bardzo szybko opanowała i ugasiła pożar - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

- Pożar zamknął się nam w granicach 280 metrów kwadratowych. Dzięki szybkiej akcji strażaków, 800 metrów kwadratowych hali, ta główna część magazynowa została po prostu uratowana - mówi nadbrygadier Józef Galica, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna pożaru.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski, Michał Król
Relacja Krzysztofa Cichockiego.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 7197 razy)
  2. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 24 sierpnia oglądane 5630 razy)
  3. Paliło się przy Niemierzyńskiej [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 3881 razy)
  4. Tragiczny wypadek koło Kołobrzegu
    (od wczoraj oglądane 3812 razy)
  5. Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
    (od 23 sierpnia oglądane 3469 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Największy skarb" znaleziony w historycznej świetlicy Stoczni Szczecińskiej [ZDJĘCIA]
Parking przy Dworcu Szczecin Dąbie jest za mały. "Nigdy nie ma miejsc" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Amatorskie rzeźby z piasku ozdobiły plażę w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś międzynarodowy dzień najlepszego przyjaciela człowieka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany na parkingu przed Urzędem Miasta [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ranny american bully w schronisku. Jego właściciel z zarzutem znęcania się [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty