Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

"Największy skarb" znaleziony w historycznej świetlicy Stoczni Szczecińskiej [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
W pomieszczeniach technicznych historycznej świetlicy Stoczni Szczecińskiej znaleziono bezcenne pamiątki ze strajku głodowego milicjantów z grudnia 1981 roku.
Niemy świadek podpisania porozumień sierpniowych trafi na wystawę

Niemy świadek podpisania porozumień sierpniowych trafi na wystawę

Trwają przygotowania do obchodów rocznicy porozumień sierpniowych [ZDJĘCIA]
Są to m.in. ulotki, ekspertyzy, projekty odezw, a także osobiste notatki opozycjonisty Andrzeja Milczanowskiego – mówi Sebastian Ligarski, dyrektor Centrum Solidarności „Stocznia”.

- Natomiast niewątpliwie ten największy skarb, czyli ta oryginalna puszka, do której zbierano datki dla funkcjonariuszy mającego się utworzyć związku zawodowego, jest całkowicie zamknięta i opieczętowana. Z widocznym napisem na co były te datki i dla kogo - mówi Ligarski.

Znalezione przedmioty są w bardzo dobrym stanie – dodaje dyrektor Centrum Solidarności „Stocznia”.

- Te materiały, które znaleźliśmy, są dla nas bezcenne. To jest po prostu kawał historii. Będziemy oczywiście szukać może przy pomocy państwa słuchaczy, kto je tam po prostu umieścił, kto je tam wrzucił. Bo zrobił to prawdopodobnie w ostatnim momencie, kiedy milicjanci i wojskowi weszli do pomieszczeń świetlicy - mówi Sebastian Ligarski.

Po odpowiednim zakonserwowaniu wszystkie artefakty będzie można zobaczyć na wystawie stałej Centrum Solidarności „Stocznia”, a także na specjalnej wystawie poświęconej strajkowi głodowemu funkcjonariuszy milicji.

Edycja tekstu: Michał Król
Są to m.in. ulotki, ekspertyzy, projekty odezw, a także osobiste notatki opozycjonisty Andrzeja Milczanowskiego – mówi Sebastian Ligarski, dyrektor Centrum Solidarności „Stocznia”.
Znalezione przedmioty są w bardzo dobrym stanie – dodaje Ligarski.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 7197 razy)
  2. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 24 sierpnia oglądane 5630 razy)
  3. Paliło się przy Niemierzyńskiej [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 3881 razy)
  4. Tragiczny wypadek koło Kołobrzegu
    (od wczoraj oglądane 3812 razy)
  5. Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
    (od 23 sierpnia oglądane 3469 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Największy skarb" znaleziony w historycznej świetlicy Stoczni Szczecińskiej [ZDJĘCIA]
Parking przy Dworcu Szczecin Dąbie jest za mały. "Nigdy nie ma miejsc" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Amatorskie rzeźby z piasku ozdobiły plażę w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś międzynarodowy dzień najlepszego przyjaciela człowieka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany na parkingu przed Urzędem Miasta [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ranny american bully w schronisku. Jego właściciel z zarzutem znęcania się [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty