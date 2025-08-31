Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Półmaraton w Szczecinie. Komunikacja miejska pojedzie inaczej

Region Jakub Tomala

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
PKO Półmaraton Szczeciński rozpoczął się o 9 na Jasnych Błoniach. Ponad cztery tysiące uczestników ma do pokonania, w zależności od wybranego dystansu, 10 lub 21 kilometrów.
PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Półmaraton w Szczecinie. "To będzie rekordowe wydarzenie"
Tuż przed linią startu euforia i oczekiwanie na wielkie biegowe święto. Wyjątkowość szczecińskiego biegu polega na tym, że dystans można wybrać w trakcie. Po pierwszej pętli, czyli 10 kilometrach, można przekroczyć linię mety i zakończyć zmagania albo odbiec na drugie okrążenie. Start już się rozpoczął, a przebiega falowo. Pierwsi biegacze, czyli ci, którzy deklarowali najszybsze tempo, są już na trasie biegu. Pozostali startują zaraz za nimi w transzach.

Bieg oznacza też zmiany w szczecińskiej komunikacji miejskiej i utrudnienia dla kierowców.

Inaczej pojedziemy autobusami, chodzi między innymi o linie 67, 58, 59 i 107 oraz linię B. Autobusy ominą ulice Gontyny, Matejki i Felczaka. Zmiany dotkną też pasażerów szczecińskich tramwajów, inaczej pojedziemy linami 2, 3, 5 i 10. Zmiany w organizacji ruchu powinny zakończyć się do 12:00.

Początek PKO Półmaratonu Szczecińskiego o 9. Kierowcy powinni omijać centrum Szczecina do godziny 12. Trasa biegu prowadzi między innymi przez aleję Jana Pawła II, ulicę Malczewskiego, park Żeromskiego, Wały Chrobrego i kończy się na Jasnych Błoniach.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Na linii startu jest też nasz reporter - Jakub Tomala. Relacja w Wiadomościach o 9.

Najnowsze podcasty