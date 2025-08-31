Dożynki w Przybiernowie. "Czas radości, zabawy, podziękowania dla rolników" [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Zawody, konkursy i przede wszystkim ogrom lokalnych przysmaków - tak przybiernowianie obchodzili gminne dożynki.

Na kilkudziesięciu stoiskach wystawiły się koła gospodyń wiejskich i lokalne pasieki. Bogdan Czaplicki, wójt Gminy Przybiernów podkreśla, że dożynki to wyjątkowy czas w roku.



- Dożynki to czas radości, zabawy, podziękowania dla rolników, pszczelarzy, ogrodników, działkowców. Jest tutaj pełno różnych stoisk, koło gospodyń wiejskich, sołectwa - mówi Czaplicki.



- Jest super. Super, bardzo fajnie. Jak co roku. - Młodzież na dożynkach je ciasta, domowe wypieki, teraz pijemy herbatę - mówią uczestnicy.



- Przyjechałyśmy tutaj przedstawić nasze produkty - mówi kobieta ze stoiska Koła Gospodyń Wiejskich "Włodzisławianki". - Mamy flaki, pierogi ruskie własnoręcznie lepione, ziemniaczki pieczone, karkóweczkę, kiełbaskę oraz wołowinę szarpaną.



W tym roku w programie dożynek w Przybiernowie, poza zabawą, jest także debata pszczelarska.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



