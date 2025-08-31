Kilkaset osób bez medalu w półmaratonie

Kilkuset zawodników Półmaratonu Szczecin nie dostało medalu po ukończonym biegu. Zabrakło około 500 medali.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Pierwszy raz mierzymy się z taką sytuacją, mam odezwę, być może ktoś, coś widział lub wie, prosimy o kontakt - mówi dyrektor 46. Półmaratonu Szczecin, Marcin Paprocki. - Według mnie, po prostu ukradziono nam te medale, bo one były liczone jeszcze wczoraj wieczorem i one były przewożone dzisiaj rano na strefę startową.- Uczestnicy biegu potwierdzają, że medali nie starczyło dla wszystkich. - Niestety nie udało się załapać na medal. Trochę przykro, taka nieprzyjemna niespodzianka, ale mam nadzieję, że będzie dosłany czym prędzej. - Nam się nie udało, ale tego się nie robi dla medali. Trudno. Takie życie. Będę czekać aż przyślą. Nie ma wyjścia - mówili uczestnicy, którzy nie otrzymali pamiątkowych krążków.Organizator zapewnia, że medale zostaną dosłane. Osoby, które nie dostały medalu mogą się kontaktować drogą mailową (email: kontakt@halfmarathon.szczecin.pl) z organizatorem.