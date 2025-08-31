Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Kilkaset osób bez medalu w półmaratonie

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Kilkuset zawodników Półmaratonu Szczecin nie dostało medalu po ukończonym biegu. Zabrakło około 500 medali.
PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]

PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Pierwszy raz mierzymy się z taką sytuacją, mam odezwę, być może ktoś, coś widział lub wie, prosimy o kontakt - mówi dyrektor 46. Półmaratonu Szczecin, Marcin Paprocki. - Według mnie, po prostu ukradziono nam te medale, bo one były liczone jeszcze wczoraj wieczorem i one były przewożone dzisiaj rano na strefę startową.

- Uczestnicy biegu potwierdzają, że medali nie starczyło dla wszystkich. - Niestety nie udało się załapać na medal. Trochę przykro, taka nieprzyjemna niespodzianka, ale mam nadzieję, że będzie dosłany czym prędzej. - Nam się nie udało, ale tego się nie robi dla medali. Trudno. Takie życie. Będę czekać aż przyślą. Nie ma wyjścia - mówili uczestnicy, którzy nie otrzymali pamiątkowych krążków.

Organizator zapewnia, że medale zostaną dosłane. Osoby, które nie dostały medalu mogą się kontaktować drogą mailową (email: kontakt@halfmarathon.szczecin.pl) z organizatorem.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Pierwszy raz mierzymy się z taką sytuacją, mam odezwę, być może ktoś, coś widział lub wie, prosimy o kontakt - mówi dyrektor 46. Półmaratonu Szczecin, Marcin Paprocki.
- Uczestnicy biegu potwierdzają, że medali nie starczyło dla wszystkich.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od 27 sierpnia oglądane 7623 razy)
  2. Tragiczny wypadek koło Kołobrzegu
    (od 26 sierpnia oglądane 4570 razy)
  3. Paliło się przy Niemierzyńskiej [ZDJĘCIA]
    (od 26 sierpnia oglądane 4438 razy)
  4. Wjazd do Szczecina nabierze nowych kolorów
    (od wczoraj oglądane 3644 razy)
  5. Kontrowersyjne polowania na Miedwiu. Ginęły również gatunki chronione
    (od przedwczoraj oglądane 3523 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]
Koronacja Bolesława Chrobrego wieczorem w Jasienicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sportowa zabawa dla młodych pod okiem mistrza - Lisek i Przyjaciele na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Street View Art Meeting - oficjalne otwarcie we Freedom Galery. A w sobotę: Trasa Zamkowa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Widowiskowe rozpoczęcie Rajdu Baja Poland [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kołobrzeg. Sztandar dla 12. Pułku Logistycznego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty