Kurator oświaty rozumie postulaty protestujących nauczycieli

Nauczyciele ze Związku Nauczycielstwa Polskiego organizują 1 września pikietę pod budynkiem MEN w Warszawie. Domagają się 10-procentowych podwyżek i nowelizacji Karty Nauczyciela. Zachodniopomorski Kurator Oświaty skomentował akcję protestacyjną związkowców z ZNP.
"Rozmowach pod krawatem" Paweł Palczyński, rozumie postulaty związkowców. - Te wynagrodzenia ciągle nie są na takim poziomie, który by zadowalał nauczycieli. Myślę, że jest też kilka wprowadzonych zmian w prawie, które pozwolą nauczycielom na dodatkowe bonusy - powiedział Palczyński.
To m.in. zmniejszenie wymiaru godzin etatowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego, 6-miesięczne odprawy dla nauczycieli odchodzących na emeryturę i zwiększenie nagród jubileuszowych.
We wtorek gościem "Rozmów pod krawatem" będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
To m.in. zmniejszenie wymiaru godzin etatowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego, 6-miesięczne odprawy dla nauczycieli odchodzących na emeryturę i zwiększenie nagród jubileuszowych.
We wtorek gościem "Rozmów pod krawatem" będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski