Kurator oświaty rozumie postulaty protestujących nauczycieli

Paweł Palczyński, Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski Jak mówił w poniedziałkowych "Rozmowach pod krawatem" Paweł Palczyński, rozumie postulaty związkowców. - Te wynagrodzenia ciągle nie są na takim poziomie, który by zadowalał nauczycieli. Myślę, że jest też kilka wprowadzonych zmian w prawie, które pozwolą nauczycielom na dodatkowe bonusy - powiedział Palczyński.To m.in. zmniejszenie wymiaru godzin etatowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego, 6-miesięczne odprawy dla nauczycieli odchodzących na emeryturę i zwiększenie nagród jubileuszowych.We wtorek gościem "Rozmów pod krawatem" będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski.