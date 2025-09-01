Szczecińscy uczniowie gotowi na nowy rok szkolny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pierwszy dzwonek już wybrzmiał, rozpoczyna się nowy rok szkolny. Uczniowie szczecińskich liceów i techników od wtorku wracają na zajęcia. 1 września to dzień na uroczysty apel i rozpoczęcie roku w szkole.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł





Jeszcze przed pierwszą lekcją zapytaliśmy ich czy cieszą się na powrót do codzienności.- W mojej głowie jeszcze dwa tygodnie wakacji powinny być, a to już nagle rok szkolny się zaczyna. Za szybko troszeczkę. Wstawanie - tylko z tym problem będzie. No i egzamin zawodowy. Pewnie na lekcjach nauczyciel nam będą dawać jakieś próbne egzaminy, różne zadania do rozwiązywania i będziemy musieli robić. - Czekałam, aż skończą się wakacje, zacznie się rok szkolny, bo i tak ta pogoda była bak za słaba. W tym roku czekają na nas praktyki zawodowe oraz pod koniec roku szkolnego egzamin zawodowy. - Trochę się stresuję głównie przedmiotami rozszerzonymi. Staram się myśleć pozytywnie i wszystko sobie rozplanować, żeby nie było wszystko na ostatnią chwilę. Chciałabym po prostu dobrze zdać maturę i dostać się na wymarzone studia - mówią uczniowie.Nowy rok szkolny to też nowe wyzwania dla szkół. Od tego roku do programu nauczania wchodzą przedmioty takie jak edukacja zdrowotna i obywatelska. Zmienia się również podstawa programowa wychowania fizycznego.