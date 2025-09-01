Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Szczecińscy uczniowie gotowi na nowy rok szkolny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Jakub Tomala

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Pierwszy dzwonek już wybrzmiał, rozpoczyna się nowy rok szkolny. Uczniowie szczecińskich liceów i techników od wtorku wracają na zajęcia. 1 września to dzień na uroczysty apel i rozpoczęcie roku w szkole.
Nowe przedmioty w szkole budzą kontrowersje

Rozpoczęcie roku szkolnego wyjątkowe dla niektórych placówek
Rok szkolny czas zacząć
Kurator oświaty rozumie postulaty protestujących nauczycieli
Jeszcze przed pierwszą lekcją zapytaliśmy ich czy cieszą się na powrót do codzienności.

- W mojej głowie jeszcze dwa tygodnie wakacji powinny być, a to już nagle rok szkolny się zaczyna. Za szybko troszeczkę. Wstawanie - tylko z tym problem będzie. No i egzamin zawodowy. Pewnie na lekcjach nauczyciel nam będą dawać jakieś próbne egzaminy, różne zadania do rozwiązywania i będziemy musieli robić. - Czekałam, aż skończą się wakacje, zacznie się rok szkolny, bo i tak ta pogoda była bak za słaba. W tym roku czekają na nas praktyki zawodowe oraz pod koniec roku szkolnego egzamin zawodowy. - Trochę się stresuję głównie przedmiotami rozszerzonymi. Staram się myśleć pozytywnie i wszystko sobie rozplanować, żeby nie było wszystko na ostatnią chwilę. Chciałabym po prostu dobrze zdać maturę i dostać się na wymarzone studia - mówią uczniowie.

Nowy rok szkolny to też nowe wyzwania dla szkół. Od tego roku do programu nauczania wchodzą przedmioty takie jak edukacja zdrowotna i obywatelska. Zmienia się również podstawa programowa wychowania fizycznego.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł


Relacja Jakuba Tomali [Radio Szczecin]

wrzesień 2025
