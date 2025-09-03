Władze Teatru Współczesnego nieco spokojniejsze po spotkaniu z wiceprezydentem

Jesteśmy nieco uspokojeni po spotkaniu z zastępcą prezydenta Szczecina Michałem Przepierą. To opinia gościa audycji Radio Szczecin na Wieczór, dyrektora artystycznego Teatru Współczesnego Michała Buszewicza.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Takie naprawdę konstruktywne spotkanie z wiceprezydentem Przepierą, który przedstawił nam harmonogram tej inwestycji i wygląda na to, że jest to inwestycja naprawdę precyzyjnie zaplanowana - mówi Buszewicz.- Jesteśmy częścią procesu projektowego - mówił Buszewicz. - Zarówno miasto w osobie prezydenta Marcina Biskupskiego, jak i SIM [Szczecińskie Inwestycje Miejskie] oraz SARP [Stowarzyszenie Architektów Polskich] również są z nami w stałym kontakcie i potrzeby teatru są bardzo mocno brane pod uwagę, podobnie jak teatr ma wyglądać, i jak ma wyglądać jego dusza i działalność .Zespół Współczesnego nadal czeka na spotkanie w Urzędem Marszałkowskim, bowiem decydująca dla przyszłości teatru jest jego decyzja o obecnej siedzibie instytucji. Teatr Współczesny pracuje przy Wałach Chrobrego od początku swojego istnienia, czyli od ponad 50 lat.