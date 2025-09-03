PCK likwiduje pojemniki na odzież. "Sytuacja może być jeszcze gorsza"

Polski Czerwony Krzyż likwiduje pojemniki na używaną odzież. Coraz częściej zamiast dobrych ubrań trafiały tam odpady. Firma, która odbierała zawartość, wycofała się z umowy z PCK.

Przepisy dotyczące odpadów tekstylnych zostały źle wprowadzone. Wcześniej wielokrotnie sygnalizowaliśmy, że samorządy powinny ustawiać oddzielne pojemniki na takie odpady - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Michał Mikołajczyk z zarządu głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.- Przerzucenie na mieszkańców obowiązku wożenia odpadów tekstylnych i tekstyliów do- dop. red.] albo mobilnychi postraszenie ludzi karą 5000 zł doprowadzi do tego, że wzrośnie ilość odpadów tekstylnych pomieszanych z tekstyliami - mówił Mikołajczyk.Michał Mikołajczyk dodał, że ilość odpadów wzrosła o 40 proc., z kolei w ubiegłym roku dzięki zbiórkom odzieży organizacja uzyskała 5 mln zł.- Regularnie otrzymujemy sygnały o bałaganie i o podrzucanych odpadach przy pojemnikach na odzież. Teraz sytuacja może być jeszcze gorsza - mówiła Joanna Wojtach, rzeczniczka szczecińskiej straży miejskiej.- Może się zdarzyć, że będziemy wory śmieci znajdować w lesie, wywożone znów na dzikie wysypiska - mówiła Wojtach.Michał Mikołajczyk poinformował, że dokładny termin usuwania pojemników ze Szczecina nie jest znany. Umowa z firmą obowiązuje do października.