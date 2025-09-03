Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
PCK likwiduje pojemniki na odzież. "Sytuacja może być jeszcze gorsza"

Region

Pojemnik na odzież. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Pojemnik na odzież. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Polski Czerwony Krzyż likwiduje pojemniki na używaną odzież. Coraz częściej zamiast dobrych ubrań trafiały tam odpady. Firma, która odbierała zawartość, wycofała się z umowy z PCK.
03.09.2025

03.09.2025

Przepisy dotyczące odpadów tekstylnych zostały źle wprowadzone. Wcześniej wielokrotnie sygnalizowaliśmy, że samorządy powinny ustawiać oddzielne pojemniki na takie odpady - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Michał Mikołajczyk z zarządu głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

- Przerzucenie na mieszkańców obowiązku wożenia odpadów tekstylnych i tekstyliów do PSZOK-ów [punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - dop. red.] albo mobilnych PSZOK-ów i postraszenie ludzi karą 5000 zł doprowadzi do tego, że wzrośnie ilość odpadów tekstylnych pomieszanych z tekstyliami - mówił Mikołajczyk.

Michał Mikołajczyk dodał, że ilość odpadów wzrosła o 40 proc., z kolei w ubiegłym roku dzięki zbiórkom odzieży organizacja uzyskała 5 mln zł.

- Regularnie otrzymujemy sygnały o bałaganie i o podrzucanych odpadach przy pojemnikach na odzież. Teraz sytuacja może być jeszcze gorsza - mówiła Joanna Wojtach, rzeczniczka szczecińskiej straży miejskiej.

- Może się zdarzyć, że będziemy wory śmieci znajdować w lesie, wywożone znów na dzikie wysypiska - mówiła Wojtach.

Michał Mikołajczyk poinformował, że dokładny termin usuwania pojemników ze Szczecina nie jest znany. Umowa z firmą obowiązuje do października.

Edycja tekstu: Michał Król
