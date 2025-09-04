Nowa instalacja częściowym rozwiązaniem problemów na Niebuszewie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Będzie nowa kanalizacja deszczowa i zmodernizowany wodociąg na szczecińskim Niebuszewie. Prace z tym związane rozpoczęły się w okolicach mini ronda przy skrzyżowaniu ulic Kadłubka i Niemcewicza. Szczecinianie przyznają, że nie raz - podczas ulewnych deszczy - brodzili tutaj po kostki w wodzie.

- Rury wymieniają, tyle wiem. Dobrze, bo tu zawsze zalewało ulicę. - Jak się przychodziło, to trochę było czuć. - Większy deszcz, to tutaj w ogóle nie można było przejść. Ewentualnie przepłynąć łódką. - Rzeczywiście było tu sporo wody, dość głęboko, nie można było normalnie spokojnie przejechać samochodem, przejść, więc bardzo fajnie, że to będzie zrobione - mówili mieszkańcy.



- Nowa instalacja może jednak w stu procentach nie rozwiązać problemu tej części miasta - uważa rzecznik szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Hanna Pieczyńska. - Ten nowy odcinek nie jest w stanie całkowicie wyeliminować problemów tzw. niecki Niebuszewskiej, ale na pewno podjęte działania poprawią sytuację i zwiększą odporność tego systemu na intensywne opady deszczu.



Koszt inwestycji to blisko 2 miliony złotych. Planowany termin zakończenia prac to połowa przyszłego roku.



