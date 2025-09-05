Departament Obrony na Departament Wojny. Prezydent Trump podpisze dekret

Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Fot. PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL
Prezydent Donald Trump ogłosił, że w piątek podpisze dekret zmieniający nazwę Departamentu Obrony na Departament Wojny.
To spełnienie jego zapowiedzi, aby przywrócić nazwę używaną w Stanach Zjednoczonych przez ponad sto pięćdziesiąt lat - aż do zakończenia drugiej wojny światowej.

Według Białego Domu, decyzja podkreśla jego wysiłki, aby nadać amerykańskim siłom zbrojnym bardziej ofensywny charakter i nawiązać do tradycji zwycięstw militarnych z pierwszej i drugiej wojny światowej.

Trump już w sierpniu sugerował, że nazwa "Departament Wojny" brzmi lepiej i bardziej oddaje misję armii. Jego doradcy - w tym szef Pentagonu Pete Hegseth - argumentują, że w czasach prezydenta Joe Bidena wojsko było "sparaliżowane poprawnością polityczną i ideologią", a nowa nazwa ma symbolizować powrót do siły i zdecydowania.

Zmiana nazwy z "Departament Obrony" na "Departament Wojny" wydaje się być sprzeczna ze staraniami Trumpa o pokojowego Nobla.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Marka Wałkuskiego [IAR]

