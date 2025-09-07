Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Czy nocna prohibicja w Szczecinie się sprawdza? Goście "Kawiarenki politycznej" podzieleni

Region Krzysztof Kukliński

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy w Szczecinie podzielił gości "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin.
Kawiarenka polityczna 7.09.2025 r.

Nocna prohibicja musi jeszcze poczekać na ocenę skuteczności - mówił Przemysław Słowik, radny klubu KO. Chociaż, jak zaznaczył, wśród mieszkańców słychać głosy aprobaty dla wprowadzonych zmian.

- Jest ten mój ulubiony punkt na Monte Cassino, który był naprawdę taką wylęgarnią niebezpiecznych zachowań w nocy. I kiedy po pierwszym weekendzie mieszkańcy z Monte Cassino pisali mi, że w poniedziałek wyszli rano z domu i to był pierwszy poniedziałek, który pamiętają, że nie była zasikana brama, nie było potłuczonego szkła, że normalnie wyszli z domu - mówił Słowik.

W opinii radnej Prawa i Sprawiedliwości Julii Szałabawki, to prawo nie działa. Sprzedawcy alkoholu obchodzą przepisy o prohibicji.

- Został wprowadzony tak naprawdę martwy przepis. Tak jak widzimy, przedsiębiorcy poradzili sobie w inny sposób i ten alkohol jest sprzedawany. Przynajmniej w dwóch sklepach, zaraz najprawdopodobniej będzie trzeci. Tak jak od początku mówiłam, wystarczyłoby, żebyśmy egzekwowali prawo, które już istnieje - mówiła Szałabawka.

Miasto nie egzekwowało przepisów, które już były, tak aby zwalczać patologię związaną z nocną sprzedażą alkoholu - przekonywał Michał Wójtowicz z Nowej Nadziei.

- Ta uchwała o wprowadzeniu nocnej prohibicji, to jest wasze pójście na skróty. Nieskorzystanie z narzędzi jakie mieliście, czyli służby, cofanie koncesji, o czym wspomniała radna Szałabawka - mówił Wójtowicz.

Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy obowiązuje w Szczecinie od 8 sierpnia. Dotyczy wszystkich sklepów i stacji paliw na terenie całego miasta.

Edycja tekstu: Michał Król
