Polscy tenisiści odpadli w eliminacjach Invest in Szczecin Open [ZDJĘCIA]

Polscy tenisiści w komplecie odpadli w eliminacjach turnieju Invest in Szczecin Open. Na kortach przy Wojska Polskiego do walki o prawo do gry w szczecińskim challengerze przystąpiło siedmiu reprezentantów Polski i wszyscy przegrali swoje pojedynki pierwszej rundy kwalifikacji.
Najbliżej zwycięstwa był Filip Pieczonka, który dzielnie walczył z Czechem Tadeasem Paroulekem. 21-letni zawodnik AZS-u Poznań ostatecznie przegrał 3:6, 5:7. Filip Pieczonka po spotkaniu żałował straconej szansy na zwycięstwo.
- Myślę, że gdybym zagrał lepiej, to chociaż tego drugiego seta bym dociągnął. Trochę fizycznie myślę, że nie dojechałem w tym meczu. Z koncentracją też miałem lekkie problemy, tak jak z domknięciem seta przy 5:3. Niestety zabrakło wtedy serwisu i Czech to domknął - relacjonował Pieczonka.
W poniedziałek dokończenie eliminacji i mecze pierwszej rundy turnieju głównego Invest in Szczecin Open. Tenisowy challenger w Szczecinie potrwa do 14 września.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
