Polscy tenisiści odpadli w eliminacjach Invest in Szczecin Open [ZDJĘCIA]

fot. materiały prasowe Invest in Szczecin Open fot. materiały prasowe Invest in Szczecin Open fot. materiały prasowe Invest in Szczecin Open fot. materiały prasowe Invest in Szczecin Open fot. materiały prasowe Invest in Szczecin Open fot. materiały prasowe Invest in Szczecin Open

Polscy tenisiści w komplecie odpadli w eliminacjach turnieju Invest in Szczecin Open. Na kortach przy Wojska Polskiego do walki o prawo do gry w szczecińskim challengerze przystąpiło siedmiu reprezentantów Polski i wszyscy przegrali swoje pojedynki pierwszej rundy kwalifikacji.

Najbliżej zwycięstwa był Filip Pieczonka, który dzielnie walczył z Czechem Tadeasem Paroulekem. 21-letni zawodnik AZS-u Poznań ostatecznie przegrał 3:6, 5:7. Filip Pieczonka po spotkaniu żałował straconej szansy na zwycięstwo.



- Myślę, że gdybym zagrał lepiej, to chociaż tego drugiego seta bym dociągnął. Trochę fizycznie myślę, że nie dojechałem w tym meczu. Z koncentracją też miałem lekkie problemy, tak jak z domknięciem seta przy 5:3. Niestety zabrakło wtedy serwisu i Czech to domknął - relacjonował Pieczonka.



W poniedziałek dokończenie eliminacji i mecze pierwszej rundy turnieju głównego Invest in Szczecin Open. Tenisowy challenger w Szczecinie potrwa do 14 września.



Autorka edycji: Joanna Chajdas