Nieodwołane wizyty problemem świnoujskich poradni

Region Joanna Maraszek

Fot. pixabay.com / tungnguyen0905 (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / tungnguyen0905 (CC0 domena publiczna)
Mimo próśb, pacjenci nie odwołują umówionych wizyt. Poradnie specjalistyczne przy świnoujskim szpitalu borykają się z problemem pacjentów "widmo", którzy na wizyty lekarskie nie przychodzą, blokując miejsca.
Skala nieodbytych i nieodwołalnych wizyt jest bardzo duża. Arleta Wojciechowska, kierownik zespołu poradni specjalistycznych przypomina, że poinformowanie o nieprzyjściu nie wymaga dużego wysiłku.

- Uruchomiliśmy specjalny numer telefonu, komórkowy. Wystarczy napisać imię, nazwisko, datę i poradnię. Robiąc tak niewiele udostępniamy miejsca dla innych pacjentów - tłumaczy Wojciechowska.

Dzień przed wizytą pacjentom przychodzą przypominające powiadomienia, ale i to nieraz za mało.

- Trzeba jednak zerkać do kalendarza. Nierzadko są pacjenci, którzy przychodzą dwa dni później - podkreśla Arleta Wojciechowska.

Przez cały ubiegły rok z powodu braku obecności pacjenta, nie odbyło się 2400 wizyt.

Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

