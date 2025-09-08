Nieodwołane wizyty problemem świnoujskich poradni

Fot. pixabay.com / tungnguyen0905 (CC0 domena publiczna)

Mimo próśb, pacjenci nie odwołują umówionych wizyt. Poradnie specjalistyczne przy świnoujskim szpitalu borykają się z problemem pacjentów "widmo", którzy na wizyty lekarskie nie przychodzą, blokując miejsca.

Skala nieodbytych i nieodwołalnych wizyt jest bardzo duża. Arleta Wojciechowska, kierownik zespołu poradni specjalistycznych przypomina, że poinformowanie o nieprzyjściu nie wymaga dużego wysiłku.



- Uruchomiliśmy specjalny numer telefonu, komórkowy. Wystarczy napisać imię, nazwisko, datę i poradnię. Robiąc tak niewiele udostępniamy miejsca dla innych pacjentów - tłumaczy Wojciechowska.



Dzień przed wizytą pacjentom przychodzą przypominające powiadomienia, ale i to nieraz za mało.



- Trzeba jednak zerkać do kalendarza. Nierzadko są pacjenci, którzy przychodzą dwa dni później - podkreśla Arleta Wojciechowska.



Przez cały ubiegły rok z powodu braku obecności pacjenta, nie odbyło się 2400 wizyt.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski