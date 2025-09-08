Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Skuteczna akcja policji. Oszust próbował wyłudzić prawie 400 tys. zł

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Próbował wyłudzić 370 tysięcy złotych metodą "na inwestycję". Został zatrzymany na gorącym uczynku.
Mowa o mężczyźnie, który podszywał się pod firmę brokerską. Jego ofiarą padł mieszkaniec Szczecina - mówi asp. Paweł Pankau, oficer prasowy komendy miejskiej policji w Szczecinie.

- Po nawiązaniu kontaktu z rzekomym brokerem, mężczyzna został namówiony do pierwszej niewielkiej wpłaty w wysokości 1500 zł. W wyniku stosowania przez oszusta sztuczek socjotechnicznych, mężczyzna sprzedał swój dom, by mieć kolejne pieniądze na inwestycję, która miała dać mu wysoką stopę zwrotu - podkreśla Pankau.

Wysoka kwota transakcji wzbudziła jednak wątpliwości mężczyzny, który w końcu skontaktował się z policją. W umówionym miejscu, gdzie miało dojść do odebrania gotówki, oszust został złapany na gorącym uczynku. Usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
wrzesień 2025
