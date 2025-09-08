Skuteczna akcja policji. Oszust próbował wyłudzić prawie 400 tys. zł

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Próbował wyłudzić 370 tysięcy złotych metodą "na inwestycję". Został zatrzymany na gorącym uczynku.

Mowa o mężczyźnie, który podszywał się pod firmę brokerską. Jego ofiarą padł mieszkaniec Szczecina - mówi asp. Paweł Pankau, oficer prasowy komendy miejskiej policji w Szczecinie.



- Po nawiązaniu kontaktu z rzekomym brokerem, mężczyzna został namówiony do pierwszej niewielkiej wpłaty w wysokości 1500 zł. W wyniku stosowania przez oszusta sztuczek socjotechnicznych, mężczyzna sprzedał swój dom, by mieć kolejne pieniądze na inwestycję, która miała dać mu wysoką stopę zwrotu - podkreśla Pankau.



Wysoka kwota transakcji wzbudziła jednak wątpliwości mężczyzny, który w końcu skontaktował się z policją. W umówionym miejscu, gdzie miało dojść do odebrania gotówki, oszust został złapany na gorącym uczynku. Usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.



Autorka edycji: Joanna Chajdas