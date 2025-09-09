Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz

Tysiące mieszkań w Berlinie bez prądu. To efekt podpalenia

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ktoś podpalił dwa maszty energetyczne i w części stolicy Niemiec od rana nie ma zasilania. W efekcie bez prądu było 50 tysięcy mieszkań. Zasilanie stopniowo jest przywracane, ale awaria ma potrwać do środy.
Na razie nikt nie przyznał się do podpalenia. Do takich ataków dochodzi jednak w Niemczech regularnie, najczęściej sprawcami okazują się lewicowe bojówki. Policja uważa, że i tym razem ogień podłożyli ekstremiści.

Uszkodzenia są na tyle poważne, że nie jeździła część kolei miejskiej, nie działały telefony alarmowe. Te problemy już zostały rozwiązane, ale nadal na wielu skrzyżowaniach nie działają światła.

Bez prądu było szesnaście szkół i siedem domów opieki. Po południu z energii elektrycznej korzystać nie można nadal w 35 tysiącach mieszkań.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od wczoraj oglądane 7821 razy)
  2. Mieszkańcy skarżą się na hałas pociągów, będzie wniosek do prezydenta
    (od 04 września oglądane 7089 razy)
  3. To prawdopodobnie kurierzy próbujący przerzucić imigrantów. Zatrzymania w Szczecinie
    (od 04 września oglądane 6050 razy)
  4. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od 06 września oglądane 5163 razy)
  5. Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach
    (od 06 września oglądane 4084 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:29
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Prof. Łukasz Tomczak
Dach wieży Gocławskiej prawie gotowy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Porażka Alana Ważnego w Invest in Szczecin Open [WIDEO, ZDJĘCIA]
Seniorzy opanowali Szczecin. Ulicami przeszedł Kolorowy Korowód Kapeluszy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Adam Rudawski
Pierwsi szczecinianie uwiecznieni na mozaice [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty