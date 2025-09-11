Starosta policki uspokaja - sytuacja na zachodniej granicy jest spokojna

Nie ma powodów do niepokoju - sytuacja na granicach w naszym regionie jest spokojna. Starosta policki zapewnia, że przejścia graniczne i ich okolice są pod ścisłą kontrolą i nie dzieje się tam nic niepokojącego.

Shivan Fate w Rozmowie pod krawatem wyjaśniał, że w sprawie bezpieczeństwa wszystkie służby sprawnie ze sobą współpracują. Podkreślił jednak, że to nie z tej strony Polska może spodziewać się problemów.- Na granicach jest spokojnie, absolutnie też nie ma mowy o tym, że były jakieś inwazje. Natomiast ja dalej będę powtarzał, dzisiaj nasz wróg nie jest na zachodzie, tylko jest na wschodzie i powinniśmy, tak naprawdę, uszczelnić swoją granicę wschodnią - mówi Fate.Shivan Fate dodał, że zdarzają się przypadki prób nielegalnego przekroczenia granicy, ale są jednostkowe.