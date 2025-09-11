Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Starosta policki uspokaja - sytuacja na zachodniej granicy jest spokojna

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Shivan Fate, starosta policki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Shivan Fate, starosta policki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie ma powodów do niepokoju - sytuacja na granicach w naszym regionie jest spokojna. Starosta policki zapewnia, że przejścia graniczne i ich okolice są pod ścisłą kontrolą i nie dzieje się tam nic niepokojącego.
Shivan Fate

Shivan Fate

Shivan Fate w Rozmowie pod krawatem wyjaśniał, że w sprawie bezpieczeństwa wszystkie służby sprawnie ze sobą współpracują. Podkreślił jednak, że to nie z tej strony Polska może spodziewać się problemów.

- Na granicach jest spokojnie, absolutnie też nie ma mowy o tym, że były jakieś inwazje. Natomiast ja dalej będę powtarzał, dzisiaj nasz wróg nie jest na zachodzie, tylko jest na wschodzie i powinniśmy, tak naprawdę, uszczelnić swoją granicę wschodnią - mówi Fate.

Shivan Fate dodał, że zdarzają się przypadki prób nielegalnego przekroczenia granicy, ale są jednostkowe.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Shivan Fate w Rozmowie pod krawatem wyjaśniał, że w sprawie bezpieczeństwa wszystkie służby sprawnie ze sobą współpracują.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od 08 września oglądane 8823 razy)
  2. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od 06 września oglądane 5303 razy)
  3. Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach
    (od 06 września oglądane 4358 razy)
  4. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od przedwczoraj oglądane 3369 razy)
  5. Śmiertelny wypadek na dk10
    (od 08 września oglądane 3271 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Shivan Fate
"To jest takie serduszko i krwioobieg tego turnieju" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ważny punkt budowy nowego budynku szpitala w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Więcej miejsc na parkingu przy pętli Turkusowa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Motocykliści w Puszczy Wkrzańskiej pod okiem kamery [WIDEO]
Marek Duklanowski

Najnowsze podcasty