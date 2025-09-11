Shivan Fate: nie ma potrzeby reagowania na niemiecki komunikat ostrzegawczy

- Od strony proceduralnej wszystko jest pod kontrolą, starostwo i gminy otrzymały stosowne informacje, które są przekazywane mieszkańcom. Nie ma powodów do niepokoju – starosta policki Shivan Fate odniósł się w ten sposób do testu systemu ostrzegania.
W porannej "Rozmowie pod krawatem" poruszony został tez temat remontów dróg powiatowych. Na terenie powiatu jest ich ponad 180 km. By przyspieszyć remonty powstał Program Przebudowy Dróg Powiatowych, który przewiduje współpracę z gminami w pozyskiwaniu funduszy.
Starosta policki odniósł się również do słów wypowiedzianych przez jednego z radnych gminy Dobra, który podczas jednej z komisji miał użyć rasistowsko brzmiących sformułowań.
Ubolewam, że nie było przeprosin i spotkania w cztery oczy. Pan radny skierował przeciwko mnie sprawę do prokuratury o pomówienie, więc będziemy się spotykać na drodze prawnej – mówił Shivan Fate.
- Ja mam wszelkie prawa obywatelskie, które gwarantuje mi Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Jestem pełnoprawnym obywatelem Polski i mam prawo pełnić obojętnie jaką funkcję w Polsce - mówił starosta policki.
Zdaniem starosty polickiego tramwaj wodny, który w czasie wakacji połączył Szczecin, Nowe Warpno i Świnoujście, okazał się strzałem w dziesiątkę. Skorzystało z niego niemal 6000 osób. Koszt projektu to ok. 540 tysięcy złotych, zwrot z zakupu biletów to 338 tys. zł, samorządy dopłacą więc do tego projektu jedynie ok. 40 000 złotych.
