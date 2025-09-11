Shivan Fate: nie ma potrzeby reagowania na niemiecki komunikat ostrzegawczy

- Od strony proceduralnej wszystko jest pod kontrolą, starostwo i gminy otrzymały stosowne informacje, które są przekazywane mieszkańcom. Nie ma powodów do niepokoju – starosta policki Shivan Fate odniósł się w ten sposób do testu systemu ostrzegania.

Starosta policki odniósł się również do słów wypowiedzianych przez jednego z radnych gminy Dobra, który podczas jednej z komisji miał użyć rasistowsko brzmiących sformułowań.





Ubolewam, że nie było przeprosin i spotkania w cztery oczy. Pan radny skierował przeciwko mnie sprawę do prokuratury o pomówienie, więc będziemy się spotykać na drodze prawnej – mówił Shivan Fate.

