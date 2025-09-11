Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Mieszkańcy regionu nadal walczą ze skutkami nocnej ulewy [ZDJĘCIA]

Region Jakub Tomala

Fot. Jakub Tomala [Radio Szczecin]
Fot. Jakub Tomala [Radio Szczecin]
Fot. Jakub Tomala [Radio Szczecin]
Fot. Jakub Tomala [Radio Szczecin]
Fot. Jakub Tomala [Radio Szczecin]
Fot. Jakub Tomala [Radio Szczecin]
Prawie 40 razy strażacy w Zachodniopomorskiem wyjeżdżali na interwencje związane z zalaniami i podtopieniami.
Szczawiowa nieprzejezdna po opadach deszczu, tramwaje na Pomorzany wstrzymane po wypadku [ZDJĘCIA]

Pracowita noc zachodniopomorskich strażaków
Utrudnienia na ulicach w Szczecinie po nocnych burzach
Przez województwo przeszły nawałnice i burze. Najwięcej zdarzeń służby zanotowały w Policach, Gryfinie i Szczecinie.

Mieszkańcy nadal walczą ze skutkami nawałnic. Najbardziej ucierpiały między innymi Górki Ustowskie, ulica Szczawiowa na szczecińskich Pomorzanach i Dołuje w gminie Dobra.

Jak mówią mieszkańcy, to nie pierwszy raz, gdy infrastruktura nie wytrzymuje silniejszych opadów.

- Droga jest zablokowana. Mam cały ogród zalany, 25 centymetrów pod wodą. Mamy wszystko zalane. - Przyjeżdża Poludek [spółka kanalizacyjna Gminy Dobra - dop. red.], przyjeżdża straż i walczą. Teraz na przykład czekamy trzy godziny na wyjazd. Trzeba by jakąś terenówkę kupić, żeby tutaj jeździć. - Przyjechaliśmy zobaczyć jak wygląda nasza działeczka. Wszystko jest pozalewane, tak na wysokość 30 centymetrów. Jak coś leżało na podłodze, to jest do wyrzucenia.

- Pięć ekip razem z dyspozytorem interweniowali w różnych częściach naszego miasta. Po ustaniu opadów deszczu ten nadmiar wody został odebrany przez naszą infrastrukturę. Przez pewien czas w wielu miejscach w naszym mieście sytuacja była trudna - mówi Hanna Pieczyńska, rzeczniczka szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Meteorolodzy zapowiadają opady i burze w regionie na cały najbliższy tydzień.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Jakuba Tomali.

