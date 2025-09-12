Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Będzie nowy tunel w Świnoujściu - tym razem dla pieszych i rowerzystów

Region Joanna Maraszek

Fot. Krzysztof Nowak
Fot. Krzysztof Nowak
W październiku otwarty zostanie dla ruchu pieszych i rowerzystów nowy świnoujski tunel. Ten biegnie nie pod Świną, a pod torami kolejowymi między dzielnicą Łunowo a plażą.
Pomysł budowy przejścia sięga 2015 roku czyli pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Świnoujściu. Ze względów formalnych budowa była niemożliwa. Teraz ma się ku końcowi - mówi Sławomir Nowicki, radny i jeden z inicjatorów projektu.

- Tyle musieli czekać. Najważniejsze jest, że ten rezultat jest pozytywny. Z mieszkańcami rozmawiamy, mówią: wreszcie, wreszcie będziemy mieli, czujemy się, że mieszkamy nad morzem, a nie obok morza. Idziemy na grzyby jeszcze w tym roku tunelem pod torami - mówi Nowicki.

Inwestycja jest realizowana z rządowym dofinansowaniem w wysokości ponad siedem milionów złotych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł


Dodaj komentarz

