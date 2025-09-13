Gala MMA w Binowie. Mistrz świata gościem specjalnym

Fot. facebook.com/HEVEN Natura Fight Szczecin-Binowo

Jezioro, las i sporty walki na łonie przyrody to idealna recepta na dobrze spędzony czas. W Binowie odbędzie się Heven Natura Fight Gala MMA.

Jak zapewnia organizator i uczestnik Gali Mariusz Stosio, program zawodów zawiera 17 walk w różnych stylach.



- Będzie kilka walk MMA, kilka walk boksu i jedna walka K1. I też będzie jedna walka zawodowa. Szczeciński zawodnik się będzie bił. Gala będzie urozmaicona sportowo - powiedział Stosio.



Heven Natura Fight Gala MMA Gala sportów walki rozpocznie się o godzinie 17 w Binowie. Kibiców czeka wiele emocji i niezapomniany klimat rywalizacji w otoczeniu lasu i wody. Gościem specjalnym sportowego święta będzie dwukrotny mistrz świata w boksie Krzysztof Głowacki.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski