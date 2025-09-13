Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Gala MMA w Binowie. Mistrz świata gościem specjalnym

Region Artur Dyczewski

Fot. facebook.com/HEVEN Natura Fight Szczecin-Binowo
Jezioro, las i sporty walki na łonie przyrody to idealna recepta na dobrze spędzony czas. W Binowie odbędzie się Heven Natura Fight Gala MMA.
Jak zapewnia organizator i uczestnik Gali Mariusz Stosio, program zawodów zawiera 17 walk w różnych stylach.

- Będzie kilka walk MMA, kilka walk boksu i jedna walka K1. I też będzie jedna walka zawodowa. Szczeciński zawodnik się będzie bił. Gala będzie urozmaicona sportowo - powiedział Stosio.

Heven Natura Fight Gala MMA Gala sportów walki rozpocznie się o godzinie 17 w Binowie. Kibiców czeka wiele emocji i niezapomniany klimat rywalizacji w otoczeniu lasu i wody. Gościem specjalnym sportowego święta będzie dwukrotny mistrz świata w boksie Krzysztof Głowacki.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
wrzesień 2025
