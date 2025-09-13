Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Rok po powodzi w Kłodzku

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. pixabay.com / LTapsaH (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / LTapsaH (CC0 domena publiczna)
W Kłodzku rok po powodzi wielu właścicieli nie otworzyło sklepów i zakładów usługowych. Ci, którzy otworzyli, mówią, że udało im się, dzięki pomocy przyjaciół i własnej determinacji.
Najbardziej zniszczona część miasta została odświeżona, jednak na drzwiach części kamienic wiszą żółte kartki z napisem "Budynek wyłączony z eksploatacji". Nieliczni właściciele sklepów i zakładów usługowych uruchomili działalność gospodarczą.

- Jesteśmy już na finiszu. - 99 procent pracy wykonaliśmy własnymi siłami, ja z żoną, jak tylko powódź zeszła, to pomagali nam znajomi i od tamtej pory rok mija, ale jesteśmy na finiszu. Mamy, tak jak widać, wszystko praktycznie gotowe, 1 października ruszamy - mówią.

Niektórzy przedsiębiorcy nie zdecydowali się na remont, ponieważ nie mają pieniędzy. Są też i tacy, którzy zamierzają sprzedać lokale użytkowe, bo obawiają się kolejnej powodzi.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Macieja Jastrzębskiego [IAR]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od 08 września oglądane 9191 razy)
  2. Pieką chleb od 80 lat. Urodziny jednej z najstarszych szczecińskich piekarni
    (od wczoraj oglądane 6757 razy)
  3. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od 09 września oglądane 4102 razy)
  4. Śmiertelny wypadek na dk10
    (od 08 września oglądane 3446 razy)
  5. Szczecińskie TBS nie planuje możliwości wykupu mieszkań przez najemców
    (od 08 września oglądane 3290 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zwiedzanie pociągów, przejażdżki - lokomotywownia obchodzi 65-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Climate Classic Szczecin 2025 – wyjątkowy rajd rowerowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dudziak, Strasburger, Milowicz, czyli Tenisowy Turniej Artystów na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krzysztof Spór
Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowy, ale... już uszkodzony plac zabaw w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty