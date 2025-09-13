Rok po powodzi w Kłodzku

Fot. pixabay.com / LTapsaH (CC0 domena publiczna)

W Kłodzku rok po powodzi wielu właścicieli nie otworzyło sklepów i zakładów usługowych. Ci, którzy otworzyli, mówią, że udało im się, dzięki pomocy przyjaciół i własnej determinacji.

Najbardziej zniszczona część miasta została odświeżona, jednak na drzwiach części kamienic wiszą żółte kartki z napisem "Budynek wyłączony z eksploatacji". Nieliczni właściciele sklepów i zakładów usługowych uruchomili działalność gospodarczą.



- Jesteśmy już na finiszu. - 99 procent pracy wykonaliśmy własnymi siłami, ja z żoną, jak tylko powódź zeszła, to pomagali nam znajomi i od tamtej pory rok mija, ale jesteśmy na finiszu. Mamy, tak jak widać, wszystko praktycznie gotowe, 1 października ruszamy - mówią.



Niektórzy przedsiębiorcy nie zdecydowali się na remont, ponieważ nie mają pieniędzy. Są też i tacy, którzy zamierzają sprzedać lokale użytkowe, bo obawiają się kolejnej powodzi.



