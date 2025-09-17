Praca Elektrowni Dolna Odra będzie wydłużona, a wyłączenie bloków nastąpi w dwóch etapach - poinformowała PGE GiEK. Dodała, że zgodnie z nowym planem dwa bloki zostaną wycofane z końcem 2025 r., a dwa pozostałe będą pracować do końca sierpnia 2026 r.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Do tej pory zakończenie produkcji energii i ciepła w blokach węglowych Elektrowni Dolna Odra (EDO) planowane było na koniec 2025 roku - przypomniała spółka, dodając, że proces wygaszania elektrowni rozpoczęto w 2020 roku. Jednak w środę poinformowano, że zarząd i rada nadzorcza PGE GiEK zdecydowały o wycofaniu z eksploatacji bloków węglowych Elektrowni Dolna Odra w dwóch etapach.„Zgodnie z nowym planem dwa bloki zostaną wycofane z końcem 2025 roku, natomiast praca dwóch pozostałych zostanie wydłużona do końca sierpnia 2026 roku. Stopniowe wycofywanie bloków oznacza, że przez 8 miesięcy przyszłego roku Elektrownia Dolna Odra pozostanie w gotowości do dostarczania energii” - podała PGE GiEK w komunikacie.Zwróciła uwagę, że udział energii z węgla w polskim miksie energetycznym jest „z roku na rok coraz niższy”. „To efekt rosnącej produkcji tańszej energii ze źródeł odnawialnych, gazowych oraz niskiej efektywności wyeksploatowanych źródeł węglowych” - wskazała spółka, dodając, że Elektrownia Dolna Odra, która posiada cztery bloki węglowe o mocy 225 MW każdy, nie jest wyjątkiem.Według PGE GiEK produkcja energii w tym oddziale od lat „sukcesywnie maleje” i w 2025 roku będzie o około 60 proc. niższa niż w 2024 roku, co powoduje, że przy wysokich kosztach utrzymania i remontów jednostki węglowe są „trwale nierentowne”. Spółka dodała, że jednostki węglowe są zastępowane nowymi technologiami, w tym blokami gazowo-parowymi, których budowa zakończyła się w październiku 2024 roku.Podkreśliła, że decyzja o wydłużeniu pracy bloków węglowych w EDO oznacza dla jej pracowników więcej czasu na zaplanowanie swojej przyszłości zawodowej. „Będą mogli m.in. rozważyć pozostanie w Grupie PGE, podejmując pracę w innych spółkach lub w nowych inwestycjach realizowanych przez Grupę w okolicy Gryfina. Alternatywnie mogą skorzystać z atrakcyjnych warunków osłonowych” - poinformowała PGE GiEK.PGE GiEK dodała, że wprowadziła osłony socjalne dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego. „Mowa o jednorazowych odprawach pieniężnych i urlopach energetycznych. Urlop energetyczny kierowany jest do pracowników, którym pozostało maksymalnie 4 lata do nabycia prawa do emerytury – w okresie urlopu otrzymają 80 proc. swojego miesięcznego wynagrodzenia” - przekazała PGE GiEK.Zwróciła uwagę, że w spółce wdrożono też Program Dobrowolnych Odejść, a obowiązujące porozumienie etatyzacyjne zawarte ze związkami zawodowymi gwarantuje odprawy w wysokości nawet 30-krotności miesięcznego wynagrodzenia, które w oddziale wynosi średnio ponad 13 tys. zł. Zgodnie z szacunkami spółki koszty odpraw pracowniczych w Elektrowni Dolna Odra mogą wynieść w sumie nawet 250 mln zł. „Proces obniżania zatrudnienia w oddziale będzie następował stopniowo, a część zespołu będzie pracowała do 2030 roku, co dodatkowo zwiększa możliwości pracowników w zakresie podjęcia pracy w nowych inwestycjach Grupy” - zaznaczyła spółka.W komunikacie zauważono też, że program inwestycyjny realizowany przez Grupę PGE w Gryfinie i okolicach da nowe miejsca pracy.W Gryfinie pracuje duoblok gazowo-parowy o mocy 1366 MW, uruchomiony w 2024 r. Elektrownia gazowa może zapewnić energię dla około 5 proc. gospodarstw domowych w kraju, a dla pracowników stabilne i bezpieczne miejsce zatrudnienia na kolejne lata - zaznaczono.Jak podano, w sierpniu tego roku spółka ogłosiła przetarg na budowę kolejnego bloku energetycznego na gaz w lokalizacji Gryfino – Dolna Odra. Budowa bloku szczytowego o mocy 600 MW opartego o turbinę gazową pracującą w cyklu otwartym ma uzupełniać produkcję energii ze źródeł odnawialnych w okresach niskiej generacji lub wytwarzać ją z dużą zmiennością.PGE GiEK przekazała, że kolejnym projektem jest budowa Ciepłowni Gryfino, która stanie się nowym źródłem ciepła. „Jej przekazanie do eksploatacji planowane jest w III kwartale 2026 roku. Ponadto uruchomiono postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy bateryjnego magazynu energii w Gryfinie o mocy 400 MW i pojemności nie mniejszej niż 800 MWh” - poinformowała spółka.PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) to jedna ze spółek Grupy Kapitałowej PGE. Przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej. W skład PGE GiEK wchodzi 7 oddziałów zlokalizowanych na terenie 5 województw.Elektrownia Dolna Odra jest elektrownią systemową. Została zbudowana w latach siedemdziesiątych, a poszczególne jej bloki przekazywane były do eksploatacji w latach 1974 - 1977.Obecnie dysponuje czterema blokami o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej 908 MWe i cieplnej 91,15 MWt. Elektrownia ta pełni funkcję jednostki must run, co oznacza, że jej praca wymuszona jest względami bezpieczeństwa sieciowego.W 2010 r. Zespół Elektrowni Dolna Odra jako Oddział wszedł w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.