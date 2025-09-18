Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Szałabawka: reakcja na nalot rosyjskich dronów była odpowiednia

Region

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Artur Szałabawka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To była odpowiednia reakcja - biorąc pod uwagę okoliczności. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości wysłanie myśliwców przeciwko rosyjskim dronom, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, było adekwatnym działaniem.
Poseł PiS: Dolna Odra to elektrownia na czas największych kryzysów

Poseł PiS: Dolna Odra "to elektrownia na czas największych kryzysów"

Artur Szałabawka
Artur Szałabawka w ten sposób skomentował wypowiedzi, według których poderwanie samolotów było za mocną i zbyt kosztowną reakcją. To było działanie wymuszone potrzebą chwili - mówił parlamentarzysta w "Rozmowie pod krawatem".

- My użyliśmy odpowiedniej na daną chwilę broni. To było zaskoczenie. Przecież to nie było tak, że my wiedzieliśmy, że leci 100, 200, 300 dronów i wtedy żołnierze mogą nawet z broni automatycznej te drony zestrzelić. A skąd my mogliśmy wiedzieć, jakie to drony, co one mają w sobie? - mówił Szałabawka.

Kilkanaście rosyjskich bezzałogowych maszyn naruszyło polską przestrzeń powietrzną w ubiegłym tygodniu. Te, które stanowiły zagrożenie, zostały zestrzelone.

To było działanie wymuszone potrzebą chwili - mówił parlamentarzysta w "Rozmowie pod krawatem".

