Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W środę kierowcy jadący ulicą Jagiellońską w Szczecinie stali w długim korku, a wszystko przez samochód zaparkowany na jezdni, który zablokował przejazd. Takie sytuacje zdarzają się w tym miejscu często.
- Ta pani się źle zachowała, bo kierowca nie mógł jechać. - Korek trwał godzinę. Pani była w spa. Potem wsiadła w samochód i pojechała, w ogóle się nie tłumaczyła. Dosyć długo jej nie było i taka szła dumna kobietka, ale to była ewidentnie tylko jej wina. - Tak naprawdę spowodowało to miasto Szczecin, bo taki projekt zrobili drogi. Wcześniej była przejezdna, teraz jest nieprzejezdna, więc ten, kto to zaprojektował, to powinien za to odpowiadać. Pousuwali miejsca parkingowe, usunęli dwukierunkową drogę, zrobili jednokierunkową, tak to wygląda i tu codziennie są takie korki - mówią świadkowie zdarzenia.

Cała sprawa rozwiązała się bez interwencji Straży Miejskiej, bo nie wzywano jej do tego zdarzenia.

- Jeśli tylko otrzymujemy takie zgłoszenia, to traktujemy je priorytetowo - mówi zastępca komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie do spraw interwencyjno-prewencyjnych Marek Sateja.

- Straż Miejska Szczecin regularnie podejmuje interwencje w tego typu przypadkach. Od początku bieżącego roku Straż Miejska dotowała około 150 interwencji związanych z blokowaniem ruchu drogowego, w wyniku których nałożono 133 mandaty karne na łączną kwotę 109 800 złotych - mówi Sateja.

Strażnicy miejscy apelują o parkowanie samochodów tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Antoniego Stefańskiego z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
W środę kierowcy jadący ulicą Jagiellońską w Szczecinie stali w długim korku, a wszystko dlatego, że samochód zaparkowany na jezdni zablokował przejazd.
- Jeśli tylko otrzymujemy takie zgłoszenia, to traktujemy je priorytetowo - mówi zastępca komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie do spraw interwencyjno-prewencyjnych Marek Sateja.

