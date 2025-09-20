Śnięte ryby w Jeziorze Budzieszowskim, przyczyną przyducha

Około 360 kilogramów śniętych ryb wyłowiono z Jeziora Budzieszowskiego w gminie Maszewo. Mieszkańcy powiadomili Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



Setki ryb miały dziubkować - a to zachowanie jest charakterystyczne dla przyduchy. Jej powodem mogły być ulewne deszcze - mówi rzecznik Wód Polskich Marek Synowiecki.- Ten deszcz po prostu wypłukuje zanieczyszczenia, nawóz z pól oraz inne nieczystości, które potem w dość dużej porcji wpływają do jeziora. To jezioro ma charakter zamknięty, więc trudno się filtruje i samooczyszcza - mówi Synowiecki.Jezioro jest zasilane dwoma kanałami połączonymi z oczyszczalniami ścieków. Pracownicy sprawdzają, czy śnięcie ryb mogło mieć związek z pracami oczyszczalni. Czekamy też na wyniki próbek wody pobranych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.