Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Śnięte ryby w Jeziorze Budzieszowskim, przyczyną przyducha

Region Julia Nowicka

Fot. FB/Wody Polskie RZGW Szczecin
Fot. FB/Wody Polskie RZGW Szczecin
Około 360 kilogramów śniętych ryb wyłowiono z Jeziora Budzieszowskiego w gminie Maszewo. Mieszkańcy powiadomili Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Setki ryb miały dziubkować - a to zachowanie jest charakterystyczne dla przyduchy. Jej powodem mogły być ulewne deszcze - mówi rzecznik Wód Polskich Marek Synowiecki.

- Ten deszcz po prostu wypłukuje zanieczyszczenia, nawóz z pól oraz inne nieczystości, które potem w dość dużej porcji wpływają do jeziora. To jezioro ma charakter zamknięty, więc trudno się filtruje i samooczyszcza - mówi Synowiecki.

Jezioro jest zasilane dwoma kanałami połączonymi z oczyszczalniami ścieków. Pracownicy sprawdzają, czy śnięcie ryb mogło mieć związek z pracami oczyszczalni. Czekamy też na wyniki próbek wody pobranych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek




Powodem mogły być ulewne deszcze - mówi rzecznik Wód Polskich Marek Synowiecki.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. W październiku ruszy nowa szczecińska linia autobusowa
    (od 16 września oglądane 8441 razy)
  2. Był entuzjazm, teraz są niedomówienia... Szczecinianie dopytują ws. nowego parkingowca
    (od 17 września oglądane 5632 razy)
  3. Ranny bielik trafił w dobre ręce
    (od 16 września oglądane 3433 razy)
  4. Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 3044 razy)
  5. Brakuje dyspozytorów medycznych i operatorów numeru 112
    (od 16 września oglądane 2621 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Uczniowie przygotowali żywą lekcję historii [WIDEO, ZDJĘCIA]
Korowód kolorowych ptaków przeszedł ulicami Szczecina [ZDJĘCIA]
Policja odnalazła skradzione auto. Paser sam zgłosił się na komisariat [WIDEO]
Radosław Piwowarski
Artur Szałabawka
Przychodnia przy ul. Staromłyńskiej do wyburzenia. "Jestem temu przeciwny" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty