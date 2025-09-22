"Ludzie dorośli nagle mogą stać się prawie dziećmi". Konferencja ws. choroby Alzheimera [ZDJĘCIA]

Zaburzenia pamięci, trudności w komunikacji i wykonywaniu codziennych czynności - to jedne z objawów choroby Alzheimera.

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, w Polsce może się z nią zmagać ponad 400 tys. osób.





W szczecińskim Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 29 dowiemy się, jak im pomóc - mówi Maciej Homis, rzecznik miasta ds. pomocy społecznej.

Edycja tekstu: Michał Król

- Będziemy rozmawiać zarówno o wsparciu oferowanym dla opiekunów, o tym jak rozpoznać chorobę Alzheimera, jakie mogą być jej pierwsze oznaki, jak udzielać odpowiedniego wsparcia zarówno osobom chorującym, jak i ich opiekunom - mówi Homis.Osoby, które biorą udział w wydarzeniu przyznają, że to wsparcie jest nieocenione.- Nie spodziewałem się, że ludzie dorośli nagle mogą stać się prawie dziećmi. Nie radziłem sobie sam z tym. Powiem szczerze, że mam do siebie żal, bo nie zauważyłem właśnie tych początków. - Nasza mama niestety zachorowała na chorobę Alzheimera. Chciałybyśmy dowiedzieć się więcej informacji niż to, co do tej pory wiemy - mówili uczestnicy.Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Wydarzenie potrwa do godziny 14.