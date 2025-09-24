NFZ i Sanepid podpowiedzą, które grzyby lepiej zostawić w lesie

Jakie grzyby zbierać, co zrobić by uniknąć pomyłki - tego wszystkiego będzie można się dowiedzieć w siedzibie NFZ, przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. To w ramach akcji „Środa z Profilaktyką”.
Na miejscu będą klasyfikatorzy grzybów z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Początek - o 10.
Ponadto przypada dziś Światowy Dzień Serca - w ramach tego będzie można dowiedzieć się, co jeść, jakie pomiary i badania wykonywać, czego unikać, a na co zwrócić szczególną uwagę. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie trzeba się wcześniej zapisywać.
