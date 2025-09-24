Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Mieszkańcy Chlebówka mówią "nie" biogazowni

Region Julia Nowicka

Protest przeciwko biogazowni w Chlebówku, w gm. Stara Dąbrowa, fot. Suchaczka, pani Agnieszka
Protest przeciwko biogazowni w Chlebówku, w gm. Stara Dąbrowa, fot. Suchaczka, pani Agnieszka
Mieszkańcy Chlebówka w gminie Stara Dąbrowa sprzeciwiają się budowie biogazowni w ich wsi. Inwestycja ma powstać w odległości 600 metrów od budynków mieszkalnych.
Jak mówił w audycji Czas Reakcji sołtys wsi Grzegorz Tywoniuk, petycję przeciwko biogazowni podpisali niemal wszyscy mieszkańcy.

- Na chwilę obecną mamy napisaną drugą petycję, gdzie podpisało się 99% naszego społeczeństwa, nie tylko od nas, ale również z Chlebowa, bo ta biogazownia ma stać właśnie między naszymi wioskami, między Chlebowem a Chlebówkiem - mówi Tywoniuk.

Dobrze zarządzana, nowoczesna biogazownia powinna być szczelna i nie wydzielać zapachu. To jednak nie przekonuje mieszkańców, którzy obawiają się o warunki przechowywania odpadów, zanim rozpoczną proces fermentacji - dodaje sołtys.

- Nie wiemy, gdzie ten transport, który będzie przyjeżdżał, będzie przechowywany. To nie jest dokładnie powiedziane, czy to będą zbiorniki otwarte, czy zamknięte. I nie wiemy, co będzie się działo z produktem po fermentacji, który jest cieczą - dodaje Tywoniuk.

W piątek temat biogazowni zostanie poruszony na sesji rady gminy. Do tematu będziemy wracać.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
