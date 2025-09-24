Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Przedszkolaki zarybiają jezioro Głębokie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Ponad pół tony linów wrzuciły do wód jeziora Głębokiego szczecińskie przedszkolaki. To wszystko w ramach akcji "I znów będą śpiewały ryby w jeziorze Głębokie".
Taka forma zabawy, połączonej z nauką, bardzo spodobała się najmłodszym. - Jak nazwałeś swoją rybkę? Mateusz. - A fajnie było wpuścić Mateusza do wody? Tak, żeby sam wskoczył. - Wypuszczamy rybki do wody. Fajne było je pogłaskać… - mówiły przedszkolaki.

- Jestem szczęśliwy, że już od wielu lat możemy razem z dziećmi ożywiać jezioro Głębokie, a miasto umożliwiło rybom warunki do życia - mówi dyrektor Domu Kultury Słowianin Jacek Janiak: - Na kogo możemy dzisiaj liczyć? Na młode pokolenie, które zaczyna swoją edukację w przedszkolu. Panie nauczycielki z wyobraźnią, do tego zainteresowane dzieci.

To była 18. odsłona akcji. Do tej pory do jeziora Głębokiego zrzucono 30 tysięcy sztuk różnego rodzaju ryb.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Antoniego Stefańskiego
- Jestem szczęśliwy, że już od wielu lat możemy razem z dziećmi ożywiać jezioro Głębokie, a miasto umożliwiło rybom warunki do życia - mówi dyrektor Domu Kultury Słowianin Jacek Janiak.
Relacja Antoniego Stefańskiego z programu "Tematy i Muzyka".
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Zalało im działki, domy i uprawy... Szczecinianie liczą straty [ZDJĘCIA]
    (od 19 września oglądane 5078 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od 21 września oglądane 4426 razy)
  3. Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]
    (od 18 września oglądane 3568 razy)
  4. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od przedwczoraj oglądane 3548 razy)
  5. Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym
    (od dzisiaj oglądane 3431 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Wodny odkurzacz będzie dbał o czystość w szczecińskiej marinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pyrek: chodzi o tę euforię przy uprawianiu sportu przez dzieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przedszkolaki zarybiają jezioro Głębokie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieczysław Sawaryn
Czas na jazz… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Kolejny sezon cyklu [3x1].

Najnowsze podcasty