Przedszkolaki zarybiają jezioro Głębokie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk

Ponad pół tony linów wrzuciły do wód jeziora Głębokiego szczecińskie przedszkolaki. To wszystko w ramach akcji "I znów będą śpiewały ryby w jeziorze Głębokie".

Taka forma zabawy, połączonej z nauką, bardzo spodobała się najmłodszym. - Jak nazwałeś swoją rybkę? Mateusz. - A fajnie było wpuścić Mateusza do wody? Tak, żeby sam wskoczył. - Wypuszczamy rybki do wody. Fajne było je pogłaskać… - mówiły przedszkolaki.



- Jestem szczęśliwy, że już od wielu lat możemy razem z dziećmi ożywiać jezioro Głębokie, a miasto umożliwiło rybom warunki do życia - mówi dyrektor Domu Kultury Słowianin Jacek Janiak: - Na kogo możemy dzisiaj liczyć? Na młode pokolenie, które zaczyna swoją edukację w przedszkolu. Panie nauczycielki z wyobraźnią, do tego zainteresowane dzieci.



To była 18. odsłona akcji. Do tej pory do jeziora Głębokiego zrzucono 30 tysięcy sztuk różnego rodzaju ryb.



Autorka edycji: Joanna Chajdas