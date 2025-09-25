Nowi funkcjonariusze w szeregach policji [ZDJĘCIA]

89 nowych funkcjonariuszy zasiliło szeregi zachodniopomorskiej policji. Na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyło się ślubowanie.

Do pracy w mundurze zgłosiły się 43 kobiety. Teraz nowi funkcjonariusze rozpoczną służbę w swoich jednostkach macierzystych.Tymczasem nabór wciąż trwa, a dokumenty można składać we wszystkich komendach powiatowych oraz komendach miejskich i wojewódzkiej Policji w Szczecinie.