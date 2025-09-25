Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Dzięki tabliczkom łatwiej rozpoznać drzewa w Parku Żeromskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
50 tabliczek zawisło na drzewach w szczecińskim Parku Żeromskiego. Są na nich umieszczone nazwy wyjątkowych okazów. Tabliczki powieszono podczas spaceru edukacyjnego dla mieszkańców.
Chodzi o to, żeby mieszkańcy wiedzieli, jakie gatunki drzew mijają podczas swoich przechadzek - mówi Paweł Madejski, przewodnik i miłośnik drzew.

- Żeby każdy z nas w mieście - dzieci, uczniowie, studenci, mieszkańcy, turyści, każdy przechodząc przez Park Żeromskiego, mógł poznać odrobinę tego, co tutaj rośnie - mówi Madejski.

Spacer to nie tylko promocja parku, to też zapowiedź jego rewitalizacji - dodaje Paulina Igielska z biura Ogrodnika Miasta.

- Przetarg na dokumentację został ogłoszony dosłownie wczoraj, także działamy tutaj prężnie, żeby to jak najszybciej się wydarzyło. Czekamy na oferty, które mam nadzieję licznie spłyną i będziemy dalsze etapy procedować zgodnie z tym, co w dokumentacji przetargowej jest - mówi Igielska.

Dokumentacja projektowa ma być gotowa w przyszłym roku. Na razie nie wiadomo, kiedy rewitalizacja parku miałaby się rozpocząć.

Edycja tekstu: Michał Król
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

