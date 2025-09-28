Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Wybory do szczecińskich rad osiedli. "Czujemy się rodziną, grupą..." [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Pierwsi mieszkańcy Szczecina oddali głosy w wyborach do rad osiedli. O mandat w ponad 50 osiedlowych komisjach wyborczych walczy prawie 800 kandydatów.
To ważny moment dla lokalnych społeczności - podkreślali wyborcy.

- Warto brać udział! To wszystko ma wpływ.- Dużo pomagają w osiedlach. - To jest ważne. My decydujemy wtedy, a nie miasto, o naszym osiedlu. - Bo się też czujemy rodziną, grupą, razem. - Integracje seniorów są, różne zebrania, no i zieleń i podwórka, to wszystko, rady pomagają - argumentowali wyborcy.

Lokale otwarte będą do godziny 20. Miejsce, w którym oddajemy głos jest zgodne z danymi w Centralnym Rejestrze Wyborców. Na stronie internetowej urzędu miasta można sprawdzić, gdzie znajduje się nasz lokal wyborczy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

