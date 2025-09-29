Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Marchewka: stocznie Wulkan i Gryfia są na plusie, teraz trzeba inwestycji

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Stocznia Szczecińska Wulkan
Fot. Stocznia Szczecińska Wulkan
Od tak zwanego palenia blach rozpocznie się w piątek w Stoczni Szczecińskiej Wulkan budowa statku do stawiania pław - zapowiedział w "Rozmowie pod Krawatem" wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
Wiceminister infrastruktury: obiekty strategiczne w regionie są bezpieczne

Wiceminister infrastruktury: obiekty strategiczne w regionie są bezpieczne

Jak dodał, jednostka dla Urzędu Morskiego będzie pierwszym od osiemnastu lat statkiem zbudowanym w tej stoczni "pod klucz". Czy to znaczy, że można liczyć na powrót do budowy jednostek w szczecińskiej stoczni na pełną skalę? Mieszkańcy Szczecina z pewnością chcieliby to zobaczyć niedługo, ale jak mówił wiceminister - to dopiero pierwszy krok.

Stocznie Wulkan i Gryfia są na plusie, teraz trzeba inwestycji - podkreślił Arkadiusz Marchewka.

- Podpisaliśmy umowę, że Skarb Państwa dofinansuje kwotą 240 milionów złotych inwestycje w naszych stoczniach. Budujemy m.in. dok dla Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, który pozwoli obsługiwać największe statki wpływające do szczecińskiego portu - mówił Marchewka.

Wiceministra infrastruktury pytaliśmy też o Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Sejm w piątek przegłosował ustawę, która teraz przejdzie przez Senat i ma trafić na biurko prezydenta. Pytaliśmy, co jeśli prezydent Karol Nawrocki tę ustawę zawetuje?

- Wtedy Ministerstwo Klimatu i Środowiska będzie musiało zaproponować kolejne rozwiązania, chociaż jest to proces, który pewnie trochę potrwa. Same konsultacje z samorządami trwały dosyć długo. Mam nadzieję, że tak się nie stanie - mówił wiceminister infrastruktury.

Rozmawialiśmy też m.in. o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej, czyli np. terminalu LNG, ale także o tym, czy ministerstwo obawia się kolejnych protestów w związku z budową terminalu kontenerowego w Świnoujściu.

Cała "Rozmowa pod krawatem" dostępna jest na naszej stronie i radiowym Facebooku.

Zaproszenie Elżbiety Bieleckiej do "Rozmowy pod krawatem" we wtorek o godz. 8.30 przyjął ekspert ds. bezpieczeństwa dr hab. Grzegorz Ciechanowski, prof. US z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dodaj komentarz

Słabo widzę Gryfię na plusie przy prawie pustych dokach i nabrzeżach...

