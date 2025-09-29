Od tak zwanego palenia blach rozpocznie się w piątek w Stoczni Szczecińskiej Wulkan budowa statku do stawiania pław - zapowiedział w "Rozmowie pod Krawatem" wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
Stocznie Wulkan i Gryfia są na plusie, teraz trzeba inwestycji - podkreślił Arkadiusz Marchewka.
- Podpisaliśmy umowę, że Skarb Państwa dofinansuje kwotą 240 milionów złotych inwestycje w naszych stoczniach. Budujemy m.in. dok dla Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, który pozwoli obsługiwać największe statki wpływające do szczecińskiego portu - mówił Marchewka.
Wiceministra infrastruktury pytaliśmy też o Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Sejm w piątek przegłosował ustawę, która teraz przejdzie przez Senat i ma trafić na biurko prezydenta. Pytaliśmy, co jeśli prezydent Karol Nawrocki tę ustawę zawetuje?
- Wtedy Ministerstwo Klimatu i Środowiska będzie musiało zaproponować kolejne rozwiązania, chociaż jest to proces, który pewnie trochę potrwa. Same konsultacje z samorządami trwały dosyć długo. Mam nadzieję, że tak się nie stanie - mówił wiceminister infrastruktury.
Rozmawialiśmy też m.in. o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej, czyli np. terminalu LNG, ale także o tym, czy ministerstwo obawia się kolejnych protestów w związku z budową terminalu kontenerowego w Świnoujściu.
