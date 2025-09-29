Radni szykują podwyżkę opłat za odholowanie źle zaparkowanego pojazdu

Prawie 750 złotych za odholowanie samochodu osobowego oraz prawie 350 zł za usunięcie motocykla. To nowe stawki opłat, które uchwalić mają na początku października szczecińscy radni.
Zdaniem radnego PiS Marka Duklanowskiego, to ruch w dobrym kierunku.
- Uważam, że jeżeli ktoś blokuje bramę, parkuje na przejściu dla pieszych, na kopercie dla niepełnosprawnych, a nie ma uprawnień do tego, to jeśli jego samochód jest odholowany i będzie płacił więcej, to bardzo dobrze. Tak musi być i tak powinno być - mówi Duklanowski.
Nowe stawki obowiązywać mają od 1 stycznia 2026 roku.
