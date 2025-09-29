Polityczne komentarze dotyczące frekwencji w wyborach do rad osiedli

Niska frekwencja w niedzielnych wyborach powodowała, że na dziewięciu osiedlach Szczecina nie powstanie rada osiedla.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Pięcioprocentowego progu wyborczego nie udało się przekroczyć m.in. na Niebuszewie, na Pomorzanach i na Gumieńcach. Rzetelnej kampanii informacyjnej od miasta i powtórzenia wyborów na osiedlach, gdzie nie udało się powołać rady, domaga się szczecińska Unia Pracy.- Powtórzmy je w przyszłym roku i tak powinniśmy zrobić, ponieważ wielu mieszkańców nie wiedziało o tym, że będą wybory do rad osiedli, mało kto dostał informacje. Kandydaci robili to na własną rękę, wieszali informację, że będą wybory do rad osiedli, bo tutaj miasto, niestety, zawiodło w tej kwestii - mówi Tomasz Orzechowski z UP.Po niedzielnych wyborach powołanych zostanie 28 rad osiedlowych.- Przed nami rok intensywnej pracy na tych osiedlach, gdzie frekwencja nie została osiągnięta i jestem przekonany, że za rok po intensywnej pracy z aktywistami, ze społecznikami, ale też z radnymi miejskimi uda nam się powołać na każdym osiedlu rady osiedla - uważa zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.Według statystyk opublikowanych przez szczeciński Urząd Miasta średnia frekwencja w niedzielnych wyborach do rad osiedli wyniosła 6,34 proc.