Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Polityczne komentarze dotyczące frekwencji w wyborach do rad osiedli

Region Krzysztof Cichocki

Według statystyk opublikowanych przez szczeciński Urząd Miasta średnia frekwencja w niedzielnych wyborach do rad osiedli wyniosła 6,34 proc. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Według statystyk opublikowanych przez szczeciński Urząd Miasta średnia frekwencja w niedzielnych wyborach do rad osiedli wyniosła 6,34 proc. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Niska frekwencja w niedzielnych wyborach powodowała, że na dziewięciu osiedlach Szczecina nie powstanie rada osiedla.
Niska frekwencja w wyborach do szczecińskich Rad Osiedli

Niska frekwencja w wyborach do szczecińskich Rad Osiedli

Wybory do szczecińskich rad osiedli. "Czujemy się rodziną, grupą..." [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nadchodzą wybory do szczecińskich rad osiedli
Pięcioprocentowego progu wyborczego nie udało się przekroczyć m.in. na Niebuszewie, na Pomorzanach i na Gumieńcach. Rzetelnej kampanii informacyjnej od miasta i powtórzenia wyborów na osiedlach, gdzie nie udało się powołać rady, domaga się szczecińska Unia Pracy.

- Powtórzmy je w przyszłym roku i tak powinniśmy zrobić, ponieważ wielu mieszkańców nie wiedziało o tym, że będą wybory do rad osiedli, mało kto dostał informacje. Kandydaci robili to na własną rękę, wieszali informację, że będą wybory do rad osiedli, bo tutaj miasto, niestety, zawiodło w tej kwestii - mówi Tomasz Orzechowski z UP.

Po niedzielnych wyborach powołanych zostanie 28 rad osiedlowych.

- Przed nami rok intensywnej pracy na tych osiedlach, gdzie frekwencja nie została osiągnięta i jestem przekonany, że za rok po intensywnej pracy z aktywistami, ze społecznikami, ale też z radnymi miejskimi uda nam się powołać na każdym osiedlu rady osiedla - uważa zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.

Według statystyk opublikowanych przez szczeciński Urząd Miasta średnia frekwencja w niedzielnych wyborach do rad osiedli wyniosła 6,34 proc.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Powtórzmy je w przyszłym roku i tak powinniśmy zrobić, ponieważ wielu mieszkańców nie wiedziało o tym, że będą wybory do rad osiedli, mało kto dostał informacje. Kandydaci robili to na własną rękę, wieszali informację, że będą wybory do rad osiedli, bo tutaj miasto, niestety, zawiodło w tej kwestii - mówi Tomasz Orzechowski z UP.
- Przed nami rok intensywnej pracy na tych osiedlach, gdzie frekwencja nie została osiągnięta i jestem przekonany, że za rok po intensywnej pracy z aktywistami, ze społecznikami, ale też z radnymi miejskimi uda nam się powołać na każdym osiedlu rady osiedla - uważa zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym
    (od 24 września oglądane 7388 razy)
  2. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 26 września oglądane 4501 razy)
  3. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 3971 razy)
  4. "Mamy bardzo duży wysyp grzybów". Nadleśnictwo zaprasza na zawody
    (od 26 września oglądane 3674 razy)
  5. Dwóch nieletnich zatrzymanych przy próbie zapłacenia fałszywymi banknotami za zakupy
    (od 24 września oglądane 3634 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zmiana dowodzenia w 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Arkadiusz Marchewka
Piknik i sprzątanie Puszczy Bukowej. Nurkowie w Szmaragdowym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wybory do szczecińskich rad osiedli. "Czujemy się rodziną, grupą..." [WIDEO, ZDJĘCIA]
Trashmageddon w Szczecinie, czyli ekstremalne zawody w sprzątaniu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Lekkie i wytrzymałe w akcji, czyli Święto Latawca w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty