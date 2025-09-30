Rowery miejskie bardziej ekologiczne? Trwają testy "elektryków" [ZDJĘCIA]

Szczecińscy radni chcą zabezpieczyć środki w przyszłorocznym budżecie na zakup miejskich rowerów elektrycznych.

Edycja tekstu: Michał Król

Na komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt podsumowane zostały ostatnie lata działalności roweru miejskiego. Rower elektryczny miałby zwiększyć zainteresowanie mieszkańców alternatywnymi środkami transportu.Aktualnie pracownicy Bike_S testują takie urządzenia - mówi Agnieszka Markiewicz, kierowniczka wydziału roweru miejskiego spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.- Jesteśmy na etapie testowania. Jak on się sprawuje, jakie ma osiągi, długości trasy, jaką może przejechać na baterii i też jak on aktualizuje się. Tutaj wszystkie te rowery mają zabezpieczenia, tak jak w poprzednich jednostkach, czyli tych manualnych - mówi Markiewicz.Przewodniczący komisji Przemysław Słowik liczy, że rowery elektryczne pojawią się w przyszłym roku.- Patrząc na materiały przygotowane na bazie innych miast, myślę, że przynajmniej 30-40% rowerów w ofercie Bike_S powinno być elektrycznymi. Żeby zwiększyć dostępność tego roweru i zasięg dla użytkowników - mówi Słowik.W Warszawie rowery elektryczne stanowią 10% wszystkich pojazdów i są dwa razy częściej wypożyczane niż te tradycyjne.