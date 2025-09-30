Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Rowery miejskie bardziej ekologiczne? Trwają testy "elektryków" [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczecińscy radni chcą zabezpieczyć środki w przyszłorocznym budżecie na zakup miejskich rowerów elektrycznych.
Na komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt podsumowane zostały ostatnie lata działalności roweru miejskiego. Rower elektryczny miałby zwiększyć zainteresowanie mieszkańców alternatywnymi środkami transportu.

Aktualnie pracownicy Bike_S testują takie urządzenia - mówi Agnieszka Markiewicz, kierowniczka wydziału roweru miejskiego spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

- Jesteśmy na etapie testowania. Jak on się sprawuje, jakie ma osiągi, długości trasy, jaką może przejechać na baterii i też jak on aktualizuje się. Tutaj wszystkie te rowery mają zabezpieczenia, tak jak w poprzednich jednostkach, czyli tych manualnych - mówi Markiewicz.

Przewodniczący komisji Przemysław Słowik liczy, że rowery elektryczne pojawią się w przyszłym roku.

- Patrząc na materiały przygotowane na bazie innych miast, myślę, że przynajmniej 30-40% rowerów w ofercie Bike_S powinno być elektrycznymi. Żeby zwiększyć dostępność tego roweru i zasięg dla użytkowników - mówi Słowik.

W Warszawie rowery elektryczne stanowią 10% wszystkich pojazdów i są dwa razy częściej wypożyczane niż te tradycyjne.

Edycja tekstu: Michał Król
