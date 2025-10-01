Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Mieszkańcy mają dość hałaśliwych rajdów w centrum miasta

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Pixabay - domena publiczna
Fot. Pixabay - domena publiczna
Szczecińscy radni skierują uchwałę do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie ewentualnego wprowadzenia fotoradarów akustycznych. To pokłosie petycji mieszkańców Szczecina, którzy mają dość hałaśliwych rajdów aut i motocykli w centrum miasta.
Petycję podpisało ponad 500 osób. Rozpatrzyła ją Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt.

Trzeba powiedzieć stop tym praktykom - mówi Przemysław Słowik z Zielonych, przewodniczący komisji i radny Koalicji Obywatelskiej.

- Dzisiaj jednogłośni byliśmy co do tego, że chcemy odpowiedzi miasta na wszystkie pytania i postulaty zadane w petycji. Spotkamy się ponownie w tym kwartale, żeby otrzymać odpowiedź miasta, co zamierza zrobić w tej sytuacji, jak ograniczyć możliwość rozwijania tej prędkości przez auta, czy generowania tego hałasu - mówi Przemysław Słowik z Zielonych.

Przygotujemy uchwałę do Ministerstwa Infrastruktury - dodaje przewodniczący komisji.

- Aby wprowadzić w obiegu prawnym pojęcie fotoradarów akustycznych, którego w tej chwili nie ma. Nie jesteśmy w stanie nawet zainstalować takich urządzeń, które są używane na zachodzie Europy. W tej sytuacji byłyby idealnym rozwiązaniem, żeby wyłapywać i karać osoby, które przekraczają dopuszczalne normy - mówi Słowik.

Inicjator akcji, Łukasz Jastrubczak, wskazał m.in. okolice placu Zamenhofa, jako szczególnie dotknięte problemem. Jak mówi, cieszą go opinie radnych, którzy widzą ten problem.

- Mam nadzieję, że ta petycja jest zauważona i że przyniesie skutki. Już widzę te skutki w tej postaci, że komisja zobowiązała się do wystosowania do Ministerstwa Infrastruktury pisma w sprawie fotoradarów akustycznych - mówi Jastrubczak.

W petycji zaproponowano też czasowe zamykanie ulic w okresie letnio-wiosennym, montaż progów zwalniających oraz zwiększenie liczby patroli.

Edycja tekstu: Michał Król
Dodaj komentarz 1 komentarz

A przepraszam? A gdzie są służby miejskie?

