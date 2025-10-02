Jach: MSZ powinien zaangażować się w uwolnienie posła Sterczewskiego

Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno się zaangażować w uwolnienie Franciszka Sterczewskiego. Parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej był na pokładzie łodzi, którą zatrzymały siły izraelskie.
- Wydaje mi się, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma wypracowane procedury dotyczące pomocy, wspierania naszych obywateli i myślę, że ta reakcja będzie odpowiednia, adekwatna do tego, co się stało - mówi Jach.
Jednostka, na pokładzie której był Franciszek Sterczewski transportowała pomoc humanitarną do Strefy Gazy.
