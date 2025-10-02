Policja przejęła podrobioną odzież wartości 200 tys. zł [ZDJĘCIA]

Handlowała podrobioną odzieżą i wpadła - teraz kobiecie ze Szczecina grozi 5 lat więzienia.

Edycja tekstu: Michał Król

47-latka została namierzona przez funkcjonariuszy. W trakcie przeszukania mieszkania i auta policjanci znaleźli ponad 200 sztuk odzieży oraz akcesoriów, wśród których znajdowały się m.in. bluzy, koszulki, kurtki, spodnie, czapki i bielizna. Rzeczy oznaczone były podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek.Wartość zabezpieczonego towaru wyceniono na 200 tysięcy złotych. 47-latka usłyszała zarzuty.